به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور بحرین اعلام کرده است که اداره کل مبارزه با فساد، امنیت اقتصادی و جرایم الکترونیکی، فردی ۳۱ ساله را به دلیل انتشار ویدئوهایی که به گفته این وزارتخانه حاوی اهانت به نمادهای مورد تقدیس یک مذهب بوده، بازداشت کرده است. در اطلاعیه رسمی، نام این فرد ذکر نشده، اما رسانه‌ها و حساب‌های نزدیک به حکومت، هویت او را شیخ جاسم الحداد، خطیب حسینی، معرفی کرده‌اند.

ادعاهای مطرح‌شده درباره محتوای سخنان این خطیب، عمدتاً به بخش‌هایی از روایت‌های تاریخی و مذهبی بازمی‌گردد. برخی حساب‌های نزدیک به حکومت مدعی شده‌اند که او در جریان سخنرانی‌های خود به برخی صحابه اهانت کرده است. با این حال، در روایت رسمی ارائه‌شده، جزئیات مشخصی درباره عبارت یا سخن مورد استناد برای بازداشت منتشر نشده و همین مسئله موجب شده بخش مهمی از فضای رسانه‌ای پیرامون پرونده، به گمانه‌زنی و بازنشر اتهامات اختصاص یابد.

همزمان با اعلام بازداشت، موجی از مطالب و پست‌های انتقادی علیه این خطیب در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت.

برخی حساب‌ها و رسانه‌های نزدیک به جریان رسمی، با برجسته کردن اتهام اهانت مذهبی، تلاش کردند این پرونده را در چارچوب دفاع از «حرمت نمادهای دینی» و حفظ «سلم اجتماعی» معرفی کنند؛ در حالی که منتقدان، چنین رویکردی را نشانه امنیتی‌شدن اختلافات مذهبی و تبدیل یک سخنرانی دینی به پرونده‌ای قضایی می‌دانند.

اهمیت این پرونده تنها به اصل بازداشت محدود نمی‌شود، بلکه نحوه مواجهه فضای رسانه‌ای با آن نیز مورد توجه قرار گرفته است.

انتشار گسترده مطالب علیه یک روحانی پس از اعلام بازداشت، عملاً پرونده را از یک اقدام قضایی به موضوعی عمومی و مذهبی تبدیل کرده و زمینه شکل‌گیری فضای تحریک‌آمیز علیه او را فراهم آورده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند به تشدید شکاف‌های مذهبی در جامعه بحرین منجر شود.

از سوی دیگر، این پرونده بار دیگر بحث درباره حدود آزادی بیان مذهبی و نحوه برخورد قانونی با خطیبان و روحانیون شیعه را مطرح کرده است.

پرسش اصلی این است که آیا بیان روایت‌ها و دیدگاه‌های مذهبی، در صورتی که به ادعای مقام‌های رسمی موجب توهین به مقدسات دیگران شود، باید صرفاً از مسیر قانونی و قضایی بررسی شود یا فضای عمومی و رسانه‌ای نیز به عرصه‌ای برای محکومیت و تخریب فرد تبدیل خواهد شد.

در مجموع، بازداشت شیخ جاسم الحداد اکنون فراتر از پرونده یک خطیب مذهبی دنبال می‌شود و به آزمونی برای نحوه مدیریت اختلافات مذهبی و رسانه‌ای تبدیل شده است.

در شرایطی که موج حملات علیه او ادامه دارد، انتشار مستندات دقیق درباره محتوای سخنان و اتهامات مطرح‌شده می‌تواند به روشن شدن ابعاد پرونده کمک کند؛ در غیر این صورت، تداوم فضای اتهام‌زنی و تحریک مذهبی می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک پرونده قضایی به همراه داشته باشد.

شایان ذکر است، صبح یکشنبه ۲۳ اوت ۲۰۲۶ نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل او در منطقه کرانه، منزلش را تفتیش کرده و او را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، پس از بازداشت، وی به مکانی نامعلوم منتقل شد.

روز دوشنبه ۲۴ اوت، الحداد برای نخستین‌بار به دادستانی ارجاع شد و دادستانی دستور داد وی به مدت یک هفته در بازداشت موقت و تحت تحقیقات باقی بماند.

گزارش‌های منتشرشده همچنین حاکی است که قرار بوده او برای گذراندن دوره بازداشت به زندان الحوض الجاف منتقل شود.

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