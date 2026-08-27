به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی صبح امروز (پنجشنبه، ۵ شهریورماه) با حضور علما و اندیشمندان داخلی و خارجی در تهران آغاز به کار کرد.

در پنل دوم آیین افتتاحیه این کنفرانس، ماموستا فائق رستمی، امام جمعه سنندج، ضمن تبریک ایام ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، به ایراد سخن پرداخت.

امام جمعه سنندج با اشاره به جایگاه ویژه ایام ولادت پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: این روزهای مبارک، روزهای ولادت نور، هدایت، رحمت و اتحاد است و برگزاری هفته وحدت اسلامی و چنین کنفرانس‌هایی نیز از جلوه‌های اتحاد و همدلی میان مسلمانان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه علما در جامعه اسلامی گفت: علما در زمین، همچون ستارگان در آسمان هستند و همان‌گونه که آسمان با خورشید، ماه و ستارگان زینت یافته، زمین نیز با علما، باران و حاکم عادل زینت می‌یابد.

ماموستا رستمی با استناد به آیه «وَما أَرسَلناکَ إِلّا رَحمَةً لِلعالَمینَ» افزود: پیامبر گرامی اسلام(ص) برای رحمت جهانیان مبعوث شد و رحمت ایشان شامل مؤمنان، نیازمندان، یتیمان و حتی حیوانات بود. خداوند متعال همچنین پیامبر(ص) را نسبت به مردم، دلسوز و مهربان معرفی کرده است.

وی با بیان اینکه اسلام دین برادری و رحمت است، تصریح کرد: قرآن کریم مسلمانان را «امت وسط» و معتدل معرفی کرده و از آنان خواسته است که در مسیر اعتدال و گواهی بر حق حرکت کنند. از این رو، در چنین اجتماع‌هایی باید بیش از پیش بر وحدت و اخلاق اسلامی تأکید شود؛ چرا که امت اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی نیاز دارد.

امام جمعه سنندج با اشاره به آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) درباره برابری انسان‌ها اظهار داشت: پیامبر(ص) تأکید کرده است که پروردگار و پدر همه انسان‌ها یکی است و هیچ عربی بر عجم و هیچ عجمی بر عرب، همچنین هیچ انسانی بر دیگری برتری ندارد، مگر به تقوا. این آموزه نشان می‌دهد که اسلام، دین برادری و کرامت است و مسلمانان باید با محبت و احترام در کنار یکدیگر زندگی کنند.

وی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) مؤمنان را به پیکری واحد تشبیه کرده است که در دوستی، رحمت و عطوفت نسبت به یکدیگر شریک‌اند؛ بنابراین هیچ مسلمانی نباید نسبت به رنج و مشکلات دیگر مسلمانان بی‌تفاوت باشد.

ماموستا رستمی با تأکید بر اهمیت کرامت انسانی در اسلام گفت: قرآن کریم کشتن یک انسان بی‌گناه را به منزله کشتن همه انسان‌ها دانسته است و این آموزه، جایگاه والای جان انسان و حرمت آن را در شریعت اسلامی نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه مشترکات فراوانی میان مسلمانان وجود دارد، خاطرنشان کرد: امور بسیاری ما را به یکدیگر پیوند می‌دهد و مسلمانان می‌توانند بر پایه همین مشترکات، با محبت، رحمت، گذشت و برادری در کنار یکدیگر زندگی کنند.

امام جمعه سنندج افزود: دشمنان اسلام از وحدت و اتحاد مسلمانان هراس دارند و تلاش می‌کنند این پیوند را تضعیف کنند؛ از همین رو، وحدت امت اسلامی یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز جهان اسلام است.

وی در پایان با اشاره به جایگاه قرآن کریم در ایجاد همدلی میان مسلمانان گفت: قرآن، مسلمانان را به وحدت، برادری و همدلی دعوت کرده است و باید با تکیه بر این اصول مشترک، زمینه تقویت اتحاد و انسجام امت اسلامی را فراهم کنیم.

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