وحدت یک گزینه دینی – ملی برای همه مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی صبح امروز (پنجشنبه، ۵ شهریورماه) با حضور علما و اندیشمندان داخلی و خارجی در تهران آغاز به کار کرد.

در پنل دوم آیین افتتاحیه، رئیس مجلس اسلامی علوی لبنان با تأکید بر اینکه سخن از وحدت، شعاری گذرا نیست، خاطرنشان کرد: وحدت یکی از اصول واقعی اسلام و یک نیاز مبرم برای جهان اسلام با توجه به شرایط حساس کنونی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تأکید قرآن کریم به تمسک به ریسمان الهی و وحدت، گفت: ما همه برادریم و باید در جهت تحکیم برادری خود تلاش کنیم و همه اعضای کشورهای اسلامی به منزله یک پیکر واحد هستند که نباید اجازه دهند در میان آنها تفرقه ایجاد شود.

شیخ قدّور به دیدگاه امام شهید، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای درباره وحدت اشاره کرد و گفت: امام شهید(ره) همواره به ایجاد وحدت بین همه مسلمانان جهان تأکید داشتند با توجه به اینکه خدا، پیامبر، قبله و کتاب مسلمانان یکی است.

وی ادامه داد: سخن از وحدت به معنای این نیست که اعتقادات مذهبی خود را کنار بگذاریم، بلکه باید با وجود اختلافات فقهی، به وحدت عملی بیندیشیم و آن را تحقق بخشیم. زیرا ایجاد وحدت مسئولیت اخلاقی برای همه ماست.

رئیس مجلس اسلامی علوی لبنان تصریح کرد: خطرناک‌ترین چیزی که امت اسلامی را تهدید می‌کند، اختلافات فقهی میان پیروان مذاهب نیست، بلکه این است که شاهد تفرقه میان کشورهای اسلامی باشیم و بدون تردید تفرقه فرصتی به دشمنان می‌دهد تا به وحدت مسلمانان ضربه بزنند.

وی از همه اندیشمندان و علمای جهان اسلام خواست تا با تشریح اسلام واقعی، برای تحقق عملی وحدت بکوشند و گفت: عقل سالم نیز می‌طلبد که به دنبال ایجاد بستری برای تحقق وحدت عملی باشیم. ما باید وحدتی که در گذشته میان مسلمانان وجود داشته را احیا کنیم و جایگاه حقیقی اسلام را به آن بازگردانیم.

قدّور با تأکید بر اینکه وحدت میان مذاهب یک ضرورت بسیار مهم برای همه مسلمانان است، گفت: وحدت یک گزینه دینی – ملی است و اگر بخواهیم با یکجانبه‌گرایی دشمنان مقابله کنیم، باید به دنبال ایجاد وحدت باشیم.

وی در پایان تأکید کرد که لازم است با توجه به تجربیات شیعیان و اهل سنت، یک ابتکار عملی برای تحقق وحدت اسلامی ایجاد کنیم و یک گفتگوی اسلامی بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دهیم و با تمسک به یک مرجعیت جهانی در جهان اسلام به مقابله با طایفه‌گرایی بپردازیم. چرا که از نقطه نظر امام شهید(ره) وحدت مسئولیت بزرگی بر دوش مسلمانان است و همه باید در این راستا احساس مسئولیت نمایند

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