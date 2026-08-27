رهبر شهید به ما آموخت وحدت، منبع قدرت امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پنل دوم آیین افتتاحیه این کنفرانس، ملک معتصم خان، نائب امیر جماعت اسلامی هند، با اشاره به تحولات اخیر جهان اسلام اظهار داشت: امسال میلاد پیامبر اکرم(ص) در شرایطی برگزار می‌شود که یکی از پیروان اصلی ایشان به شهادت رسیده و نیروهای جدیدی در جهان در حال ظهور هستند و تحولات گسترده‌ای در عرصه‌های مختلف در حال شکل‌گیری است. در چنین شرایطی، امام خامنه‌ای به ما آموخته‌اند که باید به وحدت و مفهوم امت اسلامی توجه داشته باشیم و ملت‌هایی که به دنبال آزادی و استقلال هستند، باید در مسیر وحدت حرکت کنند.

وی با استناد به آموزه‌های قرآن کریم، تصریح کرد: همه ما باید به ریسمان الهی چنگ بزنیم و متفرق نشویم؛ زیرا یکی از پیامدهای تفرقه، ایجاد اختلاف و تضعیف مسلمانان است. بنابراین باید خود را تقویت کنیم و بدانیم که وحدت تنها یک کیفیت مطلوب و یک شعار نیست، بلکه منبع قدرت امت اسلامی است.

ملک معتصم خان ادامه داد: این اصل، یکی از اصول بنیادین مورد تأکید امام خمینی(ره) نیز بود. ایشان همواره بر ضرورت وحدت مسلمانان و به‌ویژه حل اختلافات میان شیعه و اهل سنت تأکید داشتند و این پرسش اساسی را مطرح می‌کردند که چگونه می‌توان اختلافات مذهبی را به شیوه‌ای صحیح برطرف کرد.

نائب امیر جماعت اسلامی هند خاطرنشان کرد: ما نمی‌خواهیم تفاسیر و هویت‌های مذهبی مختلف را حذف کنیم، بلکه باید اختلافات را با اخلاق‌مداری، احترام متقابل و پذیرش مسئولیت‌های مشترک مدیریت کنیم. مسلمانان باید مسئولیت مشترک خود در قبال مسائل جهان اسلام را به رسمیت بشناسند.

وی مسئله فلسطین را یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تحقق وحدت امت اسلامی دانست و گفت: آرمان فلسطین فراتر از یک موضوع ژئوپلیتیک است؛ زیرا ما بخشی از امت اسلامی هستیم. مسجدالاقصی یک حرم اسلامی است و دفاع از حقوق مردم فلسطین می‌تواند نقطه‌ای برای اتحاد و همبستگی مسلمانان باشد.

ملک معتصم خان افزود: از نیل تا فرات، ملت‌ها و مسلمانان با زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف زندگی می‌کنند، اما مسئولیتی مشترک دارند. مسئله فلسطین نشان داده است که وحدت امت اسلامی فراتر از مرزهای جغرافیایی است.

وی با اشاره به اندیشه امام خمینی(ره) درباره تعامل میان ادیان، اظهار داشت: یکی دیگر از ابعاد اندیشه امام خمینی(ره)، فراهم کردن زمینه ارتباط و همکاری میان پیروان ادیان مختلف بود. برای همکاری، ضرورتی ندارد که همه ما شبیه یکدیگر باشیم؛ می‌توانیم هویت‌های متفاوتی داشته باشیم، اما در عین حال متحد باشیم و برای اهداف مشترک همکاری کنیم.

نائب امیر جماعت اسلامی هند با بیان اینکه جهان اسلام در مقطع حساسی قرار دارد، تأکید کرد: تا زمانی که گرفتار تفرقه باشیم، ضعیف خواهیم بود و انرژی و ظرفیت جوانان جهان اسلام ممکن است در رقابت‌ها و اختلافات بیهوده هدر برود.

وی در پایان گفت: بار دیگر باید به قرآن کریم مراجعه کنیم؛ چراکه وحدت شرطی اساسی برای با هم بودن و پیشرفت کردن است. باید به یکدیگر ایمان داشته باشیم، بدون آنکه یکدیگر را سرزنش کنیم و امیدواریم خداوند ما را از تفرقه دور بدارد و توفیق دهد برای تحقق عدالت و صلح، در کنار یکدیگر و برابر حرکت کنیم.

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