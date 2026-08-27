به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر خالد قدومی، نماینده جنبش حماس در تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به روند مذاکرات برای توقف جنگ در غزه و توافق‌های صورت‌ گرفته، اظهار داشت: نگرانی‌های مطرح‌ شده درباره اجرای توافق و نقض مفاد آن جدی است. مسئله اصلی برای ما در فلسطین و غزه، صرفاً مربوط به حماس نیست، بلکه موضوع، توقف خونریزی و جنایات رژیم صهیونیستی و پایان دادن به رنج مردم فلسطین است.

وی افزود: ما در قاهره و شرم‌الشیخ در مذاکرات حضور داشتیم و زمانی که دونالد ترامپ اعلام کرد برای دستیابی به توافق و توقف جنگ باید پشت میز مذاکره نشست، با همین هدف وارد روند مذاکرات شدیم؛ زیرا یک نقطه مشترک میان همه طرف‌ها وجود داشت و آن، ضرورت توقف خونریزی و جنایات رژیم صهیونیستی بود. بر همین اساس، توافق را پذیرفتیم و آن را امضا کردیم.

قدومی با اشاره به آنچه نقض مکرر توافق از سوی رژیم صهیونیستی خواند، تصریح کرد: از روز امضای این توافق تاکنون، بیش از هزار و ۳۰۰ شهروند فلسطینی شهید شده‌اند. این شهدا عمدتاً شهروندان عادی و غیرنظامی بوده‌اند که در اردوگاه‌ها و چادرهای محل اسکان خود هدف قرار گرفته‌اند.

نماینده حماس در تهران ادامه داد: رژیم صهیونیستی نیز برخلاف آنچه در توافق پذیرفته بود، به جای عقب‌نشینی از خط زرد، به سمت غرب و ساحل پیشروی کرده و حدود ۱۰ درصد دیگر از اراضی غزه را به اشغال خود درآورده است. در نتیجه، خط جدیدی موسوم به «خط نارنجی» ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز حدود دو میلیون فلسطینی در غزه تنها در ۳۰ درصد از مساحت این منطقه زندگی می‌کنند؛ منطقه‌ای که مجموع مساحت آن حدود ۳۶۵ کیلومتر مربع است. این وضعیت نشان می‌دهد که شرایط میدانی برخلاف تعهدات و توافق‌های صورت‌گرفته همچنان در حال وخیم‌تر شدن است.

قدومی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه اشاره کرد و گفت: قرار بود دست‌کم ۶۰۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شود و این میزان به‌تدریج به حدود یک هزار و ۵۰۰ کامیون افزایش پیدا کند، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است.

وی افزود: در دو هفته اخیر، روزانه کمتر از ۳۰۰ کامیون وارد غزه شده که بخشی از آنها نیز کامیون‌های تجاری بوده‌اند. بنابراین، آنچه در توافق درباره ورود کمک‌های بشردوستانه پیش‌بینی شده بود، عملاً محقق نشده است.

نماینده حماس با اشاره به وعده تشکیل صندوق بازسازی غزه اظهار داشت: در توافقی که امضا کردیم، طرف اسرائیلی پذیرفته بود صندوقی برای بازسازی غزه تشکیل شود و روند بازسازی این منطقه آغاز شود، اما از این صندوق و اقدامات عملی برای بازسازی نیز خبری نیست.

قدومی ادامه داد: دوستان ما در مصر پیشنهادهایی را در این زمینه مطرح کردند و کمیته‌های مختلف نیز دیدارهای متعددی در قاهره با آمریکایی‌ها، فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها انجام دادند. دکتر علی شعث، از شخصیت‌های فلسطینی و رئیس کمیته مربوط به انتخابات و بازسازی، نیز در این روند تلاش‌هایی انجام داد، اما نتیجه عملی و ملموسی در زمینه بازسازی پس از جنگ حاصل نشده است.

وی تأکید کرد: مسئله اصلی این است که رهبران افراطی و راست‌گرای کنونی اسرائیل به سمت تفاهم و صلح حرکت نمی‌کنند. حتی اگر امروز شاهد اختلافات فنی و تکنیکی میان دولت ترامپ و دولت نتانیاهو باشیم، این اختلافات نباید اصل مسئله را تحت‌الشعاع قرار دهد.

نماینده حماس در تهران با طرح این پرسش که کشورهای عربی و اسلامی که در روند توافق نقش تضمین‌کننده داشته‌اند، چه پاسخی به این وضعیت خواهند داد، گفت: ما برای توقف جنگ و اجرای توافق به میز مذاکره رفتیم و پذیرفتیم که این روند دنبال شود، اما نمی‌توانیم صبح از خواب بیدار شویم و ببینیم ارتش‌های عربی و اسلامی برای آزادسازی فلسطین وارد عمل شده‌اند؛ چنین انتظاری نیز نداریم، اما فشارهای دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی امکان‌پذیر است.

وی افزود: امروز کشورهای عربی و اسلامی می‌توانند از ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی خود برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی استفاده کنند. سؤال این است که چرا برخی شخصیت‌های سیاسی و دیپلماتیک اسرائیلی همچنان به عنوان مهمان ویژه در برخی پایتخت‌های عربی حضور پیدا می‌کنند؟

قدومی تصریح کرد: این وضعیت نشان‌دهنده نبود جدیت کافی در برخورد با جنایات رژیم صهیونیستی است. امروز کشورهای عربی و اسلامی امکانات فراوانی برای اعمال فشار دارند و می‌توانند اقدامات عملی و مؤثری انجام دهند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای اسلامی گفت: اگر کشورهای غربی می‌توانند علیه یک کشور محاصره اقتصادی ایجاد کنند، چرا کشورهای عربی و اسلامی نمی‌توانند از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی خود برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی استفاده کنند؟ در شرایطی که روابط و تعاملات تجاری وجود دارد، باید برای توقف جنایات و اجرای واقعی توافق، اقدام عملی و مؤثر صورت گیرد.

نماینده حماس در تهران در ادامه با اشاره به وضعیت کرانه باختری و افزایش حملات رژیم صهیونیستی اظهار داشت: کرانه باختری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا عمق اصلی رویارویی میان ملت فلسطین و رژیم صهیونیستی در مسئله قدس قرار دارد.

وی افزود: قدس برای رژیم صهیونیستی جایگاه ویژه‌ای دارد و مقام‌های اسرائیلی بارها این شهر را پایتخت دائمی خود معرفی کرده‌اند. مسئله قدس نیز اساساً در چارچوب مذاکرات به شکل واقعی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

قدومی ادامه داد: در کرانه باختری نیز شهرک‌های صهیونیستی در حال گسترش هستند و رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد تغییرات جمعیتی میان فلسطینی‌ها و یهودیان است. این بخشی از دکترین جدید نتانیاهو برای ایجاد یک واقعیت میدانی است؛ به‌گونه‌ای که در نهایت، برتری جمعیتی و سرزمینی به سود شهرک‌نشینان تثبیت شود.

وی با اشاره به تحولات مسجدالاقصی گفت: امروز شاهد حضور روزانه وزرای اسرائیلی و شهرک‌نشینان در قدس و اطراف مسجدالاقصی هستیم و تلاش‌هایی برای تغییر وضعیت موجود و ایجاد تقسیم زمانی و مکانی در این مسجد دنبال می‌شود.

نماینده حماس در تهران درباره احتمال شکست بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود در انتخابات آینده کنست و تأثیر آن بر سیاست‌های رژیم صهیونیستی اظهار داشت: اسرائیل امروز نسبت به گذشته تغییرات مهمی کرده است و مسئله فقط به شخص نتانیاهو محدود نمی‌شود.

قدومی گفت: امروز یک بار اخلاقی و سیاسی علیه مجموعه‌ای که در غرب از اسرائیل حمایت می‌کرد شکل گرفته است. حتی در داخل جامعه آمریکا نیز میزان حمایت از اسرائیل کاهش یافته و بخش قابل توجهی از افکار عمومی این کشور نسبت به سیاست‌های اسرائیل انتقاد دارند.

وی افزود: تغییرات قابل توجهی در نگاه جامعه آمریکا و حتی در میان اعضای کنگره نسبت به حمایت از اسرائیل ایجاد شده است. این تغییرات نشان می‌دهد که اسرائیل با یک چالش جدی در عرصه بین‌المللی و افکار عمومی جهان روبه‌رو است.

قدومی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی در جامعه اسرائیل، وجود دیدگاه‌هایی است که حتی برای فلسطینی‌ها حق حیات قائل نیستند. در عین حال، شخصیتی مانند نتانیاهو تلاش کرده است مخالفان خود را در داخل جامعه اسرائیل حول یک محور جمع کند، اما تحولات موجود نشان می‌دهد که شکاف‌ها و اختلافات در داخل این جامعه نیز جدی است.

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