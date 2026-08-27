به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه اتحادیه عرب در بیانیهای به مناسبت نخستین سالگرد حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر در خانیونس که به شهادت پنج خبرنگار فلسطینی منجر شد، اعلام کرد هدف قرار دادن غیرنظامیان، خبرنگاران و نهادهای بشردوستانه به الگویی مستمر تبدیل شده و اصول حمایت از آنان در حقوق بینالملل را نقض میکند.
این نهاد عربی همچنین اقدامات رژیم صهیونیستی برای تخلیه و تخریب تأسیسات وابسته به آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) در منطقه کفر عقب در شمال قدس اشغالی را محکوم کرد و آن را تعرض مستقیم به فعالیت یک نهاد سازمان ملل دانست.
اتحادیه عرب با تأکید بر ضرورت حفاظت از خبرنگاران و تضمین پاسخگویی در قبال تجاوزات علیه آنان، تصریح کرد که محدود کردن فعالیت نهادهای بشردوستانه و ممانعت از ورود کمکها به نوار غزه، بهطور مستقیم بر وضعیت معیشتی مردم، بهویژه کودکان، تأثیر گذاشته است.
دبیرخانه اتحادیه عرب با اشاره به گزارشهای اخیر یونیسف درباره تشدید سوءتغذیه و کمبود غذای مناسب در میان کودکان غزه، خواستار تضمین ورود مستمر و کافی کمکهای بشردوستانه، بازگشایی گذرگاهها و گسترش فضای بشردوستانه در این منطقه شد.
اتحادیه عرب در پایان هشدار داد که ادامه این تجاوزات بدون پاسخگویی، رنج انسانی را افزایش داده و شکاف میان قواعد حقوق بینالملل و اجرای آن را عمیقتر میکند؛ روندی که به گفته این نهاد، اعتماد به اعتبار نظام بینالمللی را تضعیف خواهد کرد.
..........
پایان پیام
نظر شما