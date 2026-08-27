برگزاری همایش هفته وحدت امت اسلامی در نیجریه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش هفته وحدت امت اسلامی در ابوجای نیجریه آغاز شد. این برنامه هر سال به مدت پنج روز در ماه ربیعالاول برگزار میشود و در آن علما و اقشار مختلف مسلمانان از مذاهب گوناگون گردهم میآیند تا درباره زندگی پیامبر اکرم (ص) و آموزههای ایشان و نیز راههای تقویت وحدت میان مسلمانان به گفتوگو بپردازند.
مراسم با دعای افتتاح توسط شیخ ربیع فنتوا آغاز شد. پس از آن، «ابّان سیده» به تلاوت قرآن کریم و قرائت زیارت پیامبر اکرم (ص) به قصد تبرک پرداخت. همچنین گروه «اتحاد شعراء» به مدیحهسرایی در وصف پیامبر اکرم (ص) پرداخت.
سخنران اصلی این همایش، شیخ شریف احمد سلیجا، مقالهای با عنوان «بررسی زندگی پیامبر اکرم (ص) در مکه: روابط مسلمانان با غیرمسلمانان؛ درسهایی برای جامعه نیجریه» ارائه کرد.
شیخ شریف احمد سلیجا در سخنان خود ابتدا درباره جایگاه انسان و اهمیت شناخت مقام و منزلت پیامبر اکرم (ص) سخن گفت و زندگی آن حضرت را سرشار از درس و عبرت برای همه جوامع دانست.
وی اظهار داشت که پیامبر اکرم (ص) نوری است که حقیقت را آشکار میکند و پیش از بعثت نیز مردم مکه به صداقت، امانتداری و عدالت ایشان اذعان داشتند و به دلیل اخلاق نیکوی آن حضرت، لقب «امین» را به ایشان داده بودند.
وی در ادامه با اشاره به تعامل پیامبر اکرم (ص) با غیرمسلمانان گفت: سیره آن حضرت درسهای مهمی درباره چگونگی برقراری روابط بر پایه عدالت، کرامت انسانی و اخلاق نیکو در اختیار جامعه قرار میدهد.
شیخ شریف همچنین اظهار داشت که محبت و توجه ویژه پیامبر اکرم (ص) به یاران خود به گونهای بود که هر یک از آنان احساس میکرد از همه به رسول خدا نزدیکتر است.
سخنران همایش در بخش دیگری از سخنان خود از سید شیخ ابراهیم زکزاکی به دلیل ادامه این مسیر دعوت و تبلیغ تقدیر کرد و گفت: راه نجات نیجریه، بازگشت به تربیت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و اهلبیت (ع) و پایبندی به حق و عدالت در مقابله با ظلم است.
وی همچنین پایداری سید زکزاکی در برابر سختیها و فشارهایی را که متحمل شده است، درس بزرگی برای جامعه دانست و از مسلمانان خواست در مسیر الهی از صبر و استقامت وی الگو بگیرند.
شیخ شریف احمد سلیجا در پایان از شرکتکنندگان خواست با جدیت بیشتری به مطالعه زندگی برترین آفریده خداوند، حضرت محمد (ص)، بپردازند و برای عملی کردن آموزههای سیره آن حضرت در جامعه تلاش کنند.
پس از پایان سخنرانی، شیخ ربیع فنتوا به ارائه تعلیقه و توضیحات تکمیلی پرداخت و نکات مهم مطرحشده در سخنان شیخ شریف احمد سلیجا را بیشتر تبیین کرد.
در ادامه، دکتر امین یابو با قرائت دعا، مراسم را به پایان رساند.
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