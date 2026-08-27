بازار و تولید، لانچرهای جدید مقاومت در برابر دشمن هستند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب روز پنجشنبه در همایش کشوری بسیج اصناف و سالروز شهادت حاج مهدی عراقی در قم با اشاره به سابقه فعالیت‌های دینی و علمی در بازار تهران افزود: بازاریان در گذشته در مساجد و حوزه‌های علمیه، احکام تجارت و مباحث کسب‌وکار را فرا می‌گرفتند و همین تربیت دینی و اجتماعی سبب شد بازار در نهضت امام خمینی(ره) حضوری اثرگذار داشته باشد.

وی ادامه داد: همان‌گونه که امام راحل در میان علما یارانی همچون شهید آیت‌الله بهشتی و شهید محمدجواد باهنر داشت، در بازار نیز چهره‌هایی همچون شهید مهدی عراقی و شهید اسدالله لاجوردی در مسیر نهضت و انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کردند.

حجت‌الاسلام طائب با اشاره به نقش اصناف در دوران دفاع مقدس و نیز شرایط بحرانی کشور گفت: اصناف در پشتیبانی از جبهه‌ها و تأمین نیازهای مردم نقش برجسته‌ای داشتند و در شرایط سخت نیز با حفظ جریان توزیع کالا، از کمبود، فساد مواد غذایی و برهم خوردن آرامش اجتماعی جلوگیری کردند.

وی اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در تحقق اهداف خود در عرصه نظامی، جنگ اقتصادی، امنیتی و ادراکی را دنبال می‌کند تا تولید، تجارت و کسب‌وکار در کشور دچار اختلال شود.

حجت‌الاسلام طائب افزود: هدف دشمن، تبدیل رضایت مردم به نارضایتی، امید به ناامیدی و کارآمدی به ناکارآمدی است؛ از این رو، فعالان اقتصادی، بازاریان و تولیدکنندگان باید این موضوع را بخشی از میدان مقابله با دشمن بدانند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه «هر ایرانی باید پای یک لانچر باشد»، گفت: لانچر تنها ابزار نظامی نیست؛ امروز تولید، بازار و تجارت نیز لانچرهای مقابله با دشمن به شمار می‌روند و هر تولیدکننده، کاسب و فعال اقتصادی می‌تواند در این عرصه نقش‌آفرین باشد.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در بازار تصریح کرد: باید میان گرانی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و توزیع، با گران‌فروشی و گران‌نمایی تفاوت قائل شد؛ زیرا بخشی از عملیات دشمن، ایجاد التهاب روانی و افزایش انتظارات تورمی در جامعه است.

حجت‌الاسلام طائب افزود: بسیج اصناف، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی باید با نظارت مؤثر، از گران‌فروشی، احتکار و شکل‌گیری فضای روانی منفی در بازار جلوگیری کنند و اجازه ندهند جریان‌های رسانه‌ای معاند، قیمت ارز و کالاها را به‌صورت مصنوعی ملتهب کنند.

وی با اشاره به موضوع مصرف سوخت در کشور گفت: مصرف روزانه بنزین در کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده و حدود ۱۴ میلیون لیتر از نیاز روزانه از طریق واردات تأمین می‌شود.

حجت‌الاسلام طائب ادامه داد: تولید بنزین کشور نیز با تلاش کارگران و متخصصان صنعت نفت از حدود ۱۰۲ میلیون لیتر به ۱۰۹ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است، اما اصلاح الگوی مصرف همچنان یک ضرورت جدی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: اگر مردم و نهادهای مردمی بتوانند تنها ۱۰ درصد در مصرف بنزین صرفه‌جویی کنند و سفرهای غیرضروری کاهش یابد، نیاز کشور به واردات بنزین برطرف خواهد شد و این موضوع می‌تواند صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.

وی همچنین بر لزوم مدیریت مصرف برق و گاز تأکید کرد و گفت: باید با فرهنگ‌سازی و مشارکت مردم، از ناترازی گاز در فصل سرد و خاموشی‌های برق در فصل گرم سال جلوگیری شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وضعیت اقتصادی آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: دشمنان ایران نیز با مشکلات اقتصادی، تورم، کسری بودجه و نارضایتی اجتماعی روبه‌رو هستند و نباید تصویری یک‌طرفه از شرایط اقتصادی کشور در افکار عمومی شکل گیرد.

حجت‌الاسلام طائب با استناد به آیه شریفه «وَلَا تَهِنُوا فِی ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَکُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ یَأْلَمُونَ کَمَا تَأْلَمُونَ»، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که ملت ایران در برابر فشارها ایستادگی می‌کند، طرف مقابل نیز از پیامدهای اقدامات خود آسیب می‌بیند.

وی نقش اصناف را در حفظ آرامش بازار، استمرار تولید و تقویت امید اجتماعی تعیین‌کننده دانست و گفت: رونق کسب‌وکار، انصاف در معامله، جلوگیری از گران‌فروشی و مقابله با فضاسازی‌های روانی، بخشی از مسئولیت امروز فعالان بازار و اقتصاد کشور است.

در این آئین همچنین از شماری از خانواده بسیج اصناف تجلیل شد.

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