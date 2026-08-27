برپایی «مدرسه مرجعیت علمی امام صادق(ع)» در ترکیه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «مدرسه مرجعیت علمی امام صادق(ع)» در ترکیه بر پا می شود.
این مدرسه علمی با هدف بازخوانی ابعاد مختلف میراث علمی و فکری امام صادق(علیه السلام) و تبیین ظرفیتهای مکتب آن حضرت در پاسخگویی به مسائل انسان معاصر، از ۲۷ آگوست تا ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.
در این برنامه، مهدی آیدین، موسی ارتیک، حسین باشاران، رضوان آلاک، زکی آتابی، سرکار خانم جانسو داشتان آلاک، سکینه کورهان اوتای و سما آتلان به ارائه دیدگاههای علمی خود خواهند پرداخت و زهرا آتیش کاچان و قادر آکبالیک اجرای نشستها را بر عهده خواهند داشت.
برگزاری این مدرسه در راستای معرفی مرجعیت علمی اهلبیت(علیهم السلام) و بازخوانی آموزههای مکتب امام صادق(علیه السلام) با تأکید بر سه مؤلفه بنیادین عقلانیت، عدالت و کرامت انسانی برنامهریزی شده است.
نشستهای این مدرسه هر روز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت ترکیه برگزار و از طریق کانال یوتیوب El-Mustafa Eğitim TV بهصورت آنلاین پخش خواهد شد.
لینک برنامه
https://youtube.com/@elmustafaegitimtv?si=8kvpDY6_kKBnyKQw
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