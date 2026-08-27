«و گفتی که مرا و یارانم را جز شمشیر پاسخی نیست. به راستی تو خنداندی پس از آنکه گریاندی. کی دیدهای که فرزندان عبدالمطلب از برابر دشمن واپس نشینند؟ «"اندکی درنگ کن تا حَمَل به میدان آید"»
و این «حَمَل» که بود و چه کرد؟
۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۵
کد مطلب: 1857953
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره سی و هشتم: بازی؛ حَمَل به میدان میآید.
«و گفتی که مرا و یارانم را جز شمشیر پاسخی نیست. به راستی تو خنداندی پس از آنکه گریاندی. کی دیدهای که فرزندان عبدالمطلب از برابر دشمن واپس نشینند؟ «"اندکی درنگ کن تا حَمَل به میدان آید"»
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