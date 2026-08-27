ملت عراق نقشه دشمنان برای جدایی از علمای ربانی را ناکام گذاشت

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیت الله محمد یعقوبی از علمای نجف اشرف در بیانیهای اعلام کرد که وی از آیتالله محسن قمی، مسئول روابط بینالملل دفتر رهبر انقلاب، آیتالله سید مجتبی حسینی، نماینده مقام معظم رهبری در عراق و هیئت همراه استقبال کرد.
در این دیدار، حاضران پیام تشکر آیت الله سید مجتبی خامنهای را به مراجع دینی نجف اشرف و عموم مردم عراق ابلاغ کردند که در آن از حضور میلیونی مردم عراق در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و همچنین خدمات ارزشمندی که آنان به میلیونها زائر ایرانی در جریان زیارت اربعین حسینی ارائه کردند، قدردانی شده بود.
آیت الله یعقوبی در این دیدار تأکید کرد: این مواضع بزرگ، وفاداری ملت عراق به خداوند متعال و پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت پاک ایشان، ایمان راسخ آنان به پروژه اسلام و رهبری مراجع دینی و مخالفتشان با ظلم، تجاوز و استکبار را آشکار میکند.
وی افزود: مردم عراق با این مواضع، نقشههای دشمنان برای ایجاد فاصله میان امت و علمای ربانی را ناکام گذاشتند و شبهه ناتوانی پروژه اسلامی در هدایت امت به سوی سعادت، رفاه و صلاح را نیز باطل کردند.
این مرجع دینی ادامه داد: هرچند بهای این مسیر ممکن است بسیار سنگین و دردناک باشد، اما برکات آن برای بشریت، سختی این مصائب را آسان میکند؛ همانگونه که فداکاری امام حسین(ع) در طول نسلها حیات حقیقی را به بشریت بخشید.
وی با استناد به وعده الهی درباره پیروزی و فرجام نیک پرهیزگاران گفت: خداوند متعال سرپرست مؤمنان و یاور آنان است و در قرآن کریم میفرماید: «اگر شما رنج میبرید، آنان نیز همانگونه که شما رنج میبرید، رنج میبرند؛ در حالی که شما از خداوند امیدهایی دارید که آنان ندارند.» (سوره نساء، آیه ۱۰۴)
آیت الله یعقوبی همچنین اظهار داشت: همه ملتها، حتی در کشورهای برخوردار از پیشرفت مادی، در انتظار منجی الهی و جهانی هستند که کرامت از دسترفته انسان را به او بازگرداند، عدالت اجتماعی ازدسترفته را برپا کند و آنان را از ظلم، تجاوز و پوچگرایی احمقانه رهایی بخشد؛ بهویژه پس از آنکه رسواییهای حاکمان این کشورها آشکار شده است؛ رسواییهایی که همه بشریت از آنها بیزار است.
وی در پایان تأکید کرد: برای آنکه این باور در میان همه مردم گسترش یابد، باید یک حرکت گسترده تبلیغی، تبیینی، بصیرتافزایی و آگاهیبخشی به راه بیندازیم؛ مسئولیتی که خداوند متعال درباره آن از ما سؤال خواهد کرد.
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