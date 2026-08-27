سازمان اطلاعات سپاه: حاکمیت ایران بر تنگه هرمز استمرار دارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عصر پنجشنبه پنجم شهریور با تبریک میلاد با سعادت پیامبر وحدت و مهربانی و گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهیدان نبردهای قهرمانانه ملت ایران با آمریکای جنایت پیشه بالأخص سیدالشهدای جهان اسلام حضرت امام خامنه‌ای(قدس سره)، بیانیه خود در خصوص ترسیم صحنه سرنوشت ساز مبارزه با دشمن شرور را خطاب به ملت شریف ایران صادر کرد.

در این بیانیه آمده است:

ملت ایران سلام

حضور تاریخ ساز شما و اتحاد مستحکم میدان، خیابان، دیپلماسی و خدمت، مقاومت ۲۰۰ روزه در برابر نقشه امریکایی - صهیونی را رقم زد؛ به شکلی که ارزیابی نهادهای اطلاعاتی امریکا به طور شفافی تأکید می‌کند:

۱) جمهوری اسلامی ایران از مرحله حفظ بقا و موجودیت حاکمیت خود و نیروهای مقاومت با قدرت عبور کرده

۲) ایران در حال تثبیت و ارتقای تاب آوری ملی خود است

۳) توانمندی های نامتقارن جمهوری اسلامی ایران حفظ شده و آمریکا در تحمیل اراده بر ایران ناتوان شده است

۴) حاکمیت ایران بر تنگه هرمز استمرار یافته

۵) ایران دیگر صرفاً در موقعیت پاسخ به حملات طرف مقابل قرار ندارد بلکه در حال حرکت به سمت افزایش ابتکار عمل راهبردی و اثرگذاری بر زمان، مکان و هزینه جنگ و دیپلماسی است.»

در این راستا در کمیته مشترک سرویس های اطلاعاتی امریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس با برخی از سران ضد انقلاب پیرامون بررسی درس آموزه های عملیات به اصطلاح خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی ایران، دشمن نسبت به شکست راهبرد «براندازی از مسیر ضربات نظامی»، اعتراف کرده است.

بررسی اطلاعات به دست آمده توسط این سازمان نشان می‌دهد به روزرسانی راهبرد فوق در دستور کار دشمن قرار گرفته؛ به نحوی که همزمان با حفظ حملات محدود دوره ای، فعال سازی کانون های بحران زا، جنگ روانی، التهاب بازارهای پولی – مالی و عملیات های ضدّامنیتی را تنها گزینه مدیریت پرونده ایران می‌داند. دشمن در این طراحی به دنبال «تغییر ایده مقاومت به ایده تابعیت»، «تغییر قدرت دفاعی درون‌زا به قدرت دفاعی وابسته» و «تغییر رویکرد انقلابی به رویکرد منفعل» به منظور ممانعت از تثبیت ثبات داخلی و بازیابی قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است.

در این راستا اخیراً پروژه موساد مبنی بر ایجاد یک ساختار محرمانه و اختصاصی برای اعمال فشار از درون علیه جمهوری اسلامی ایران تحت رصد و اشراف قرار گرفت. ابزارهای شبکه سازی این ساختار شامل ارتباط با جریان های واگرا، عملیات‌های خرابکارانه و استفاده از عوامل محلی آسیب زاست.

رصد دقیق‌تر تهدیدگران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و البته تحرکات نظامی ۶۰ روز اخیر نشان می‌دهد که دشمن با فهم محدودیت های خود و مزیت های انقلاب اسلامی، تلاش می‌کند طراحی فوق را با تکیه بیشتر بر ابزارهای جنگ شناختی و اطلاعاتی در محورهای ذیل دنبال کند:

۱) بی‌اثرنمایی کارکرد تنگه هرمز در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

۲) ممانعت از تکرار جنگ منطقه‌ای توسط جمهوری اسلامی ایران

۳) محدود نمایی توان محور مقاومت در منطقه

۴) تحمیل محاصره دریایی

۵) فرسایش اتحاد مقدس، ترویج نارضایتی و دوقطبی و بزرگ نمایی اختلاف نظرها

۶) بزرگنمایی و سوء استفاده از برخی ضعف ها، کمبودها و محدودیت های داخلی برای اداره کشور

۷) تحریک مردم برای تسری نارضایتی‌ها به خیابان

بنابراین در این مقطع، نقطه ثقل این طراحی، تمرکز بر «برهم زدن ثبات و کاهش تاب آوری ملی ایرانیان» با راه اندازی نبرد شناختی و تولید ترس و ابهام است. امری که پیشتر در بیانیه‌های سه گانه این سازمان در مقطع کودتای دی ماه ۱۴۰۴ نسبت به عواقب آن هشدار داده شد.

در عین حال ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران و حذف ساختارهای کارشناسی از روند تصمیم گیری در دولت امریکا، شرایط داخلی این کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

برکناری، تنزل درجه و اخراج بیش از ۲۳ فرمانده نظامی و ده‌ها مدیر سیاسی و اطلاعاتی مخالف دولت، اثرات منفی معادله‌سازی‌های ایران در منطقه بر شاخص‌های اقتصادی آمریکا، کاهش چشم‌گیر محبوبیت ترامپ و خطر جدی از دست دادن بدنه رأی، تردید گسترده در میزان حمایت گروه‌های سیاسی از رژیم صهیونیستی و محدودیت‌های ارتش امریکا در پشتیبانی از توان رزمی آفندی و پدافندی علیه ایران از جمله محدودیت های داخلی آمریکا برای پیاده سازی برنامه هایش علیه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.

با مرور مجموعه برنامه‌ریزی‌های فوق و البته محدودیت‌های ذکر شده دشمن باید اعلام شود که فرزندان شما در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلابی اسلامی با استعانت از درگاه الهی، اتکا به شبکه اطلاعات مردمی و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های فنی و انسانی خود و در راستای مأموریت های ابلاغی موارد زیر را در دستور کار داده است:

۱) حفظ و ارتقای اشراف و آمادگی دائمی در بخش نظامی برای ضربه معادله ساز به دشمن

۲) تمرکز بر ارشاد و مقابله با هر گونه اقدام بر هم زننده آرامش، همدلی و انسجام ملی در کشور

۳) پیشگیری از برنامه های ضد امنیتی سرویس هاس جاسوسی دشمن در داخل و جدار مرزی کشور

۴) حفظ هوشیاری برای برخورد با «نوداعشی‌ها» و شبکه همکار گروهک های تروریستی

در پایان ضمن تأکید بر اراده خلل ناپذیر برای انتقام خون شهیدان عزیزمان تحت رهبری زعیم عالیقدر و امام مسلمین حضرت آیت الله خامنه‌ای (دام‌ظله‌العالی) با امام خود عهد می‌بندیم که تا آخرین قطره خون، مدافع مهم‌ترین یادگار امام شهید یعنی «ایران قوی» مانده و برای پشیمان کردن دشمن و رفع نگرانی‌های ملت عزیز ایران لحظه‌ای درنگ ننماییم.

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