به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سردار سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار با اشاره به کمک ایران به قطر در روزها و شرایط سخت؛ بر دوستی و برادری بین دو کشور تاکید کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه ما به آمریکا بی اعتمادیم و آن‌ها بارها به دیپلماسی و مذاکره خیانت کرده‌اند؛ هشدار داد: اگر آمریکا شرارتی علیه ایران آغاز کند بلایی بر سر منافع نظامی و اقتصادی آن‌ها خواهیم آورد که در تاریخ ثبت شود.

سردار سرلشکر محسن رضایی ادامه داد: آمریکا باید ابتدا اقدامات عملی در جهت انجام شروط ایران انجام دهد و پس از آن ایران اقدام به بازگشایی تنگه هرمز خواهد کرد.

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر با ابراز قدردانی از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت و ارتباط برادری بین دو کشور؛ بیان داشت: در همکاری با جمهوری اسلامی ایران هیچگاه تردید نداشته‌ایم.

وی افزود: در شرایط حساس کنونی منطقه، با انگیزه مبتنی بر احساس مسئولیت، همواره برای همکاری با ایران مشتاقیم.

......

پایان پیام/ ۲۱۸