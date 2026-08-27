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شهادت مرزبان «علی حیدری» در حمله تروریستی اشرار مسلح

۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۹
کد مطلب: 1858051
شهادت مرزبان «علی حیدری» در حمله تروریستی اشرار مسلح

در پی حمله تروریستی اشرار مسلح به خودروی مرزبانی در محور مواصلاتی میرجاوه - زاهدان، یک نفر از مرزبانان جان‌ برکف شهید و یک نفر دیگر مجروح شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ در پی اقدام بزدلانه و تروریستی اشرار مسلح به خودروی گشت مرزبانی در محور مواصلاتی میرجاوه به زاهدان، یکی از مرزبانان جان‌برکف، به‌نام استوار دوم «علی حیدری» به درجه رفیع شهادت نائل آمد و یکی دیگر از همرزمان وی مجروح شد که بلافاصله توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل و تحت مداوا قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در پی این حادثه، بلافاصله اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مرزبانی و انتظامی جهت شناسایی، تعقیب و دستگیری عاملان این اقدام ناجوانمردانه آغاز شده است.

شهادت مرزبان «علی حیدری» در حمله تروریستی اشرار مسلح

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نظرات

  • محمدرضا IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
    عجب اشراری عجب شهادتی عجب
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