شهادت مرزبان «علی حیدری» در حمله تروریستی اشرار مسلح

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ در پی اقدام بزدلانه و تروریستی اشرار مسلح به خودروی گشت مرزبانی در محور مواصلاتی میرجاوه به زاهدان، یکی از مرزبانان جان‌برکف، به‌نام استوار دوم «علی حیدری» به درجه رفیع شهادت نائل آمد و یکی دیگر از همرزمان وی مجروح شد که بلافاصله توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل و تحت مداوا قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در پی این حادثه، بلافاصله اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مرزبانی و انتظامی جهت شناسایی، تعقیب و دستگیری عاملان این اقدام ناجوانمردانه آغاز شده است.

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