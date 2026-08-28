پیام تسلیت و همدردی دبیر کل حزب رفاه ملی در پی درگذشت رهبر حزب الله افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد حسن جعفری» دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان در پیامی درگذشت «حاجی قاری احمدعلی غوردروازی» رهبر حزب الله این کشور را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

«وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

با کمال تاسف و تاثر فراوان اطلاع یافتم برادر مجاهد و مبارز خستگی‌ناپذیر حاجی قاری احمدعلی غوردروازی رهبر فقید حزب الله افغانستان دار فانی را وداع گفت و به لقاءالله پیوست، درگذشت رادمردی که عمر پربرکتش را وقف خدمت به مردم و جامعه دردمند تشیع نمود بدون شک ضایعه جبران ناپذیر است هم برای مجاهدان و همسنگران ایشان در حزب الله افغانستان و حوزه جنوب غرب و هم برای مردم مسلمان و متدین افغانستان، جناب آقای قاری احمدعلی غوردروازی از معدود مجاهدان و مبارزان بود که پیروی از خط ولایت فقیه و امام شهید خامنه ای بزرگ رحمة الله علیه را در کارنامه‌اش داشت، روح‌اش شاد و یادش گرامی باد.

محمدحسن جعفری

رئیس مجمع فرهنگی انقلاب اسلامی و

دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان

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