بازآرایی نیروهای همسو با ریاض در یمن/ نیروهای مسلح یمن فشار نظامی را تشدید کردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در واکنش به بازآرایی نیروهای همسو با ریاض در جبهههای مأرب و ساحل غربی، نیروهای مسلح یمن روز گذشته مجموعهای از عملیات نظامی را اجرا کردند که مواضع و تجمعات نیروها و تجهیزات در المخاء در غرب تعز و همچنین شماری از جزایر واقع در دریای سرخ را هدف قرار دادند. همزمان، چندین انفجار در حومه شهر مأرب به گوش رسید که منابع محلی در این شهر اعلام کردند ناشی از حملات جدید نیروهای مسلح یمن بوده است.
یک منبع نظامی مطلع به روزنامه «الأخبار» لبنان گفت که شماری از کمیتههای نظامی سعودی وارد مأرب، المخاء و الضالع شده و مأموریت خود را برای پرداخت کمکهای مالی به گروههایی که آمادگی خود را برای جنگ در کنار ریاض اعلام کردهاند، آغاز کردهاند. اقدامی که نیروهای مسلح یمن در پاسخ به آن، حملات جدیدی را علیه مواضع این نیروها انجام دادهاند.
منابع جنوبی در الضالع نیز به روزنامه «الأخبار» لبنان گفتند که یک کمیته سعودی وارد این شهر شده و روند واگذاری جبهههای تماس از جمله جبهههای مریس و الفاخر به «نیروهای سپر میهن» و همچنین گروههای وابسته به حزب «اصلاح» آغاز شده است. در همین راستا، نیروهای وابسته به «شورای انتقالی جنوب» نیز از این جبههها کنار گذاشته شدهاند.
این منبع نظامی پیشبینی کرد که حملات با هدف ناکام گذاشتن طرح عربستان برای شعلهور کردن جبهههای داخلی یمن ادامه یابد. او تأکید کرد: این نبرد، یمنی ـ یمنی نیست، بلکه نبردی یمنی ـ سعودی، آمریکایی و اسرائیلی است. بهویژه نبرد ساحل غربی یمن که عربستان تلاش میکند آن را در راستای اجرای دستورکارهای آمریکا و اسرائیل و به بهای امنیت ملی یمن و جهان عرب شعلهور کند.
همزمان، منابع فعال در حوزه ماهیگیری در دریای سرخ از وقوع درگیری مستقیم میان نیروهای دریایی یمن و نیروهای گارد ساحلی وابسته به گروههای همسو با عربستان در نزدیکی جزیره زُقَر در مجاورت تنگه بابالمندب، خبر دادند. همچنین شماری از جزایر تحت کنترل گروههای همسو با ائتلاف سعودی، هدف چند حمله پهپادی قرار گرفتند.
این حملات چند ساعت پس از بازدید حمدی شکری فرمانده منطقه نظامی چهارم وابسته به دولت عدن به همراه شماری از فرماندهان سعودی از جبهههای تماس در ساحل غربی یمن رخ داد.
در همین چارچوب، عربستان نیز اذعان کرد که روز گذشته هدف مجموعهای از حملات هوایی با استفاده از پهپاد قرار گرفته است.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در ریاض گزارش داد که تأسیسات وابسته به شرکت «آرامکو» در شهر ینبع هدف حمله هوایی قرار گرفته که توسط یک دسته پهپاد انجام شده است.
این خبرگزاری به نقل از منابع امنیتی یونانی اعلام کرد: یک سامانه پدافند هوایی که توسط نیروهای نظامی یونانی در عربستان اداره میشود، یک دسته پهپاد را در منطقه گسترده ینبع که شامل تأسیسات اصلی پالایش نفت است، رهگیری کرد.
رویترز افزود: این سومین بار از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است که از این سامانه تحت مدیریت نیروهای یونانی در عملیاتهای جنگی استفاده میشود. موضوعی که نشاندهنده گسترش نقش نظامی متحدان اروپایی در دفاع از زیرساختهای انرژی در منطقه خلیج فارس است.
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