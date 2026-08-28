جنگ علیه ایران به بودجه حقوق نظامیان آمریکایی هم رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داد جنگ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، علیه ایران، ارتش آمریکا را با یک بحران مالی جدی مواجه کرده و نیروی دریایی این کشور را وادار کرده است برای تأمین هزینه‌های این جنگ از بودجه اختصاص‌یافته به حقوق نیروها و دیگر بخش‌ها، استفاده کند. وضعیتی که فشار فزاینده‌ای بر بودجه‌های نظامی آمریکا وارد کرده است.

این روزنامه با استناد به اسناد به‌دست‌آمده و گفت‌وگو با مقام‌های نیروی دریایی، پیمانکاران و تحلیلگران نظامی، نوشت که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ذخایر مهمات آمریکا را تحلیل برده است. هم‌زمان، حملات تلافی‌جویانه ایران به پایگاه‌های راهبردی آمریکا در نقاط مختلف خاورمیانه آسیب زده و فشار بر بودجه نظامی آمریکا را دوچندان کرده است.

بر اساس یادداشتی درباره تأمین مالی نیروی دریایی آمریکا که پنتاگون تهیه کرده و گاردین به آن دست یافته است، حساب‌های مربوط به پرداخت حقوق نیروها با کسری بودجه مواجه شده‌اند. زیرا بخشی از منابع آنها برای تأمین هزینه جنگ علیه ایران، برداشت شده است.

گاردین به نقل از «هارلان اولمان» افسر بازنشسته نیروی دریایی و عضو کمیسیون ملی آینده نیروی دریایی آمریکا، نوشت که منابع مالی موجود در حال تمام شدن است. همچنین یک مقام و یک پیمانکار نیروی دریایی آمریکا اعلام کردند که برخی فعالیت‌های تعمیر و نگهداری غیرفوری در تأسیسات زمینی به دلیل بحران نقدینگی به تعویق افتاده است.

انتقال بودجه حقوق برای تأمین هزینه جنگ علیه ایران

فشار مالی بر ارتش آمریکا، مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ علیه ایران به‌سرعت افزایش یافت. به‌ویژه در نیروی دریایی آمریکا که در موج نخست حملات مشارکت داشت و سپس مسئولیت‌هایی مرتبط با یک محاصره گسترده دریایی را بر عهده گرفت.

گاردین به نقل از یک مقام نیروی دریایی آمریکا که در جریان برنامه‌های مقابله با کسری بودجه قرار داشته، گزارش داد که منابع مالی به شیوه‌های مختلف میان ردیف‌های بودجه جابه‌جا می‌شوند. او توضیح داد بخشی از پول اختصاص‌یافته به حقوق نیروها برای پوشش جنگ علیه، مورد استفاده قرار گرفته و سپس با منابعی که در بخش‌های دیگر هزینه نشده بودند، جایگزین شده تا پرداخت حقوق نظامیان بدون وقفه ادامه پیدا کند.

بودجه نیروی دریایی آمریکا در سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار است که میان بخش‌هایی تعیین‌شده از سوی کنگره آمریکا از جمله نیروی انسانی، ساخت کشتی‌ها و خرید سامانه‌های تسلیحاتی مشخص و همچنین بخش عملیات و نگهداری تقسیم می‌شود. بخش اخیر هزینه‌های روزمره فعالیت ناوگان و پایگاه‌ها را پوشش می‌دهد. با این حال، قانون محدودیت‌هایی برای جابه‌جایی منابع مالی میان این بخش‌ها تعیین کرده است.

نشانه‌های این بحران در جلسات کنگره آمریکا نیز ظاهر شده است. «سوزان کالینز» رئیس کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا در جلسه‌ای در ۲۱ ژوئیه گفت به او اطلاع داده شده که برخی شاخه‌های نیروهای مسلح آمریکا با چالش‌هایی در زمینه توان مالی کوتاه‌مدت، مواجه هستند. یکی از کارکنان کنگره آمریکا نیز گفت نیروی دریایی از جمله شاخه‌هایی بوده که کالینز به آن اشاره کرده است.

در مقابل، سخنگوی نیروی دریایی آمریکا گفت که منابع مربوط به عملیات و نگهداری به پایان نرسیده است. وزارت نیروی دریایی، منابع خود را به‌طور فعال مدیریت می‌کند تا تعهدات مربوط به پرداخت حقوق در موعد مقرر انجام شود و هم‌زمان با کنگره آمریکا برای تأمین نیازهای عملیاتی مستمر و حفظ نیروها و آمادگی نظامی در طول سال مالی، همکاری دارد.

بحران مالی؛ موضوعی که علنی نمی‌شود

گاردین می‌گوید کمبود نقدینگی در داخل نیروی دریایی آمریکا موضوعی شناخته‌شده است، هرچند درباره آن به‌طور علنی صحبت نمی‌شود.

این روزنامه به نقل از «تاد هریسون» تحلیلگر مسائل دفاعی در مؤسسه «امریکن اینترپرایز»، نوشت او معتقد است این وضعیت نتیجه تصمیمی عامدانه از سوی رهبران غیرنظامی پنتاگون و با انگیزه‌های سیاسی است. زیرا آنها نمی‌خواهند جنگ به‌گونه‌ای جلوه کند که در شرایطی که به‌تدریج به یک بار سیاسی فزاینده تبدیل می‌شود به آمادگی نظامی آینده آسیب زده است.

دریادار «داریل کادل» رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا نیز در اواسط ماه مه به کنگره این کشور هشدار داده بود که فشارهای مالی از ماه ژوئیه خود را نشان خواهد داد. او اشاره کرده بود که بودجه سال مالی ۲۰۲۶ میلادی نیروی دریایی آمریکا، هزینه‌های جنگ علیه ایران را در نظر نگرفته است.

کادل گفت که نگران است که مجبور شود درباره نحوه ایجاد و سازماندهی نیروها تصمیم‌گیری کند. تصمیماتی که ممکن است بر آموزش‌ها و عملیات‌های معمول تأثیر بگذارد، تا منابع مالی لازم برای ادامه تلاش‌های جنگی تأمین شود.

نبود مجوز کنگره آمریکا برای جنگ علیه ایران

گزارش گاردین همچنین دشواری تأمین بودجه را به نبود مجوز کنگره آمریکا برای استفاده از نیروی نظامی در جنگ علیه ایران،مرتبط می‌کند.

اولمان وضعیت فعلی را با جنگ‌های عراق و افغانستان مقایسه کرد. جنگ‌هایی که به دلیل برخورداری از مجوز استفاده از نیروی نظامی، تأمین بودجه آنها از کنگره آمریکا، آسان‌تر بود. او این پرسش را مطرح کرد که آیا کنگره آمریکا موظف است هزینه‌های جنگی را که مجوز آن را صادر نکرده است، تأمین کند یا خیر.

رؤیای ناوگان طلایی در میانه بحران بودجه

این بحران مالی در شرایطی رخ می‌دهد که ترامپ اهداف بلندپروازانه‌ای برای توسعه نیروی دریایی آمریکا دنبال می‌کند. دولت او از اصطلاح ناوگان طلایی، استفاده کرده و برنامه‌هایی برای ساخت کشتی‌های عظیم از کلاس ترامپ دارد. کشتی‌هایی که به گفته گاردین، بزرگ‌ترین ناوهای جنگی تاریخ آمریکا خواهند بود.

گاردین همچنین اشاره کرد که ترامپ حتی در جزئیات طراحی ناوهای هواپیمابر مداخله کرده و نیروی دریایی را به استفاده از سامانه بخاری و هیدرولیکی برای پرتاب هواپیما به جای سامانه الکترومغناطیسی، هدایت کرده است.

با این حال، بر اساس این گزارش، چالش اصلی نیروی دریایی اکنون تأمین هزینه جنگی است که چشم‌انداز روشنی برای پایان آن وجود ندارد. جنگی که عملیات مستمر آن فشار سنگینی بر منابع مالی، تسلیحات و ناوگان وارد کرده است.

یک افسر سابق ارتش آمریکا که اکنون برای یکی از شرکت‌های پیمانکار نیروی دریایی این کشور، کار می‌کند و از ابعاد کسری بودجه اطلاع دارد، وضعیت را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت که نیروی دریایی آمیکا، تسلیحاتش را مصرف کرده، کشتی‌هایش را فرسوده کرده و پولش تمام شده است. وضعیتی که به نوشته گاردین، نشان‌دهنده ابعاد فشاری است که جنگ علیه ایران بر نیروی دریایی آمریکا وارد کرده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸