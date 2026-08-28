به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «کمال خان» معاون بنیاد «ایقنا» در خصوص پیام اصلی جشنواره میراث اسلامی در شهر کلگری کانادا گفت: این جشنواره به‌طور فعال به ایجاد پل‌های ارتباطی و نزدیک شدن جوامع به یکدیگر کمک می‌کند و این مسئله برای از بین بردن کلیشه‌ها و مقابله با مظاهر اسلام‌هراسی بسیار مهم است. اگرچه در شهر کلگری و ایالت آلبرتا، گروه‌هایی با چنین دیدگاه‌هایی وجود دارند، اما اکثریت قریب به اتفاق مردم از همکاری و تعامل با جوامع و اقوام مختلف استقبال می‌کنند.

وی در ‌گفت‌وگو با پایگاه خبری «الجزیره نت» گفت که این رویداد، فضایی باز است که با هدف پر کردن شکاف‌ها و مقابله با کلیشه‌ها از طریق گفت‌وگوی مستقیم برگزار می‌شود.

پر کردن شکاف‌ها با گفت‌وگوی مستقیم

کمال خان افزود که ششمین دوره این جشنواره، اهمیت چنین برنامه‌هایی را که طی ۱۶ سال گذشته برای خدمت به جامعه و متحد کردن اجزای مختلف آن برگزار شده‌اند، مورد تأکید قرار می‌دهد. چرا که هدف همه این است که در محیطی مشترک در کنار یکدیگر زندگی و کار کنند.

او درباره مقابله با کلیشه‌ها توضیح داد که نمی‌توان افکار دیگران را با زور تغییر داد، اما وظیفه ما این است که تصویر درست و اطلاعات دقیق را ارائه کنیم تا مردم خودشان قضاوت کنند.

معاون بنیاد «ایقنا» با تأکید بر اینکه، اسلام دینی است که به خدای یگانه و همه پیامبران او ایمان دارد، گفت: ما برای همه پیامبران عشق و احترام قائلیم. پیام ما این است که در برادری و هماهنگی در کنار یکدیگر زندگی کنیم. از کسانی که پرسش یا تصورات کلیشه‌ای دارند دعوت می‌کنیم با ما گفت‌وگو و ارتباط برقرار کنند. ما آماده استقبال از همه و همکاری دست‌به‌دست با یکدیگر هستیم.

با این حال، مسیر برگزاری این رویداد بدون مشکل نبود. پیش از آغاز جشنواره، برگزارکنندگان آن و برخی مؤسسات اسلامی شرکت‌کننده، تهدید به خشونت و پیام‌های نفرت‌پراکنانه‌ای را دریافت کردند که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود و برخی فعالان نیز آنها را مستندسازی کردند.

پلیس شهر کلگری اعلام کرد از این تهدیدها اطلاع داشته، آنها را بررسی کرده و برای تضمین محیطی امن و مناسب برای همه بازدیدکنندگان، حضور امنیتی گسترده‌ای در طول جشنواره برقرار کرده است. برگزارکنندگان نیز از مردم خواستند با حضور گسترده خود، همبستگی و محبت را نشان دهند و بر صداهای نفرت‌پراکن غلبه کنند.

تنوع؛ عامل غنای موزاییک فرهنگی کانادا

خبرنگار پایگاه خبری «الجزیره نت» در بخش‌های مختلف جشنواره حضور یافت و با «گرگ مک‌لین» نماینده پارلمان کانادا از حوزه انتخابیه مرکز کلگری، گفت‌وگو کرد.

او تأکید کرد که مقابله با نفرت در کانادا مستلزم آن است که همه مردم با دیدگاه‌ها و پیشینه‌های یکدیگر آشنا شوند.

مک‌لین گفت: هرچه ارتباط میان مردم برای آشنا کردن کانادایی‌ها با فرهنگ‌های مختلف بیشتر شود و درک عمیق‌تری از میراث متنوعی که موزاییک فرهنگی کانادا را غنی می‌کند شکل بگیرد، بیشتر می‌توانیم جامعه را درباره راه‌های ادغام و همکاری برای ساختن کانادایی قدرتمندتر آموزش دهیم.

این نماینده پارلمان که در محل برگزاری جشنواره با خبرنگار پایگاه خبری «الجزیره نت» صحبت می‌کرد، از حضور خود در این رویداد ابراز خرسندی کرد و از همه خواست در جشنواره شرکت کنند، غذاهای متنوع را بچشند، مستقیماً با مردم آشنا شوند و سنت‌ها و فرهنگ‌های مختلف را از نزدیک بشناسند. او همچنین بر تنوع جهانی فرهنگ‌های اسلامی تأکید کرد.

مک‌لین توضیح داد که این رویداد فرصتی ایده‌آل برای شناخت جامعه مسلمانان و درک میزان تعامل، هماهنگی و موفقیت آن در همکاری با جامعه گسترده‌تر کانادا است. او تأکید کرد که همواره دیدگاهی باز نسبت به جامعه مسلمانان داشته و به‌خوبی از سهم ارزشمندی که اسلام با فرهنگ‌های متنوع خود در جامعه کانادا داشته است، آگاه است.

حضور گسترده خانواده‌ها و فضای جشن و شادی

این جشنواره از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب ادامه داشت و با استقبال گسترده خانواده‌های عرب و مسلمان و همچنین افراد متعلق به اقوام و فرهنگ‌های مختلف روبه‌رو شد.

بازدیدکنندگان برای گذراندن روزی شاد و پرنشاط به جشنواره آمدند. رویدادی که مجموعه متنوعی از برنامه‌ها و فعالیت‌های هدفمند و مسابقات ویژه کودکان را در بر می‌گرفت. هم‌زمان، تدابیر امنیتی گسترده‌ای که برای نخستین بار در داخل جشنواره و مناطق اطراف آن اجرا می‌شد، برقرار بود.

مؤسساتی از کشورهای مختلف عربی و اسلامی نیز در این رویداد شرکت کردند. نمایندگان آنها بر اهمیت چنین جشنواره‌هایی در تقویت ارتباط و ادغام فرهنگی میان جوامع مسلمان، تحکیم پیوندها، ایجاد فضایی سرشار از محبت و برادری و همچنین ایجاد پل ارتباطی با جامعه محلی تأکید کردند.

هر مؤسسه، نمایش‌هایی از لباس‌ها، غذاها، ماکت‌ها و آثار هنری ارائه کرد که میراث فرهنگی و عامه کشور مربوط به خود را به نمایش می‌گذاشت. همچنین بخش گسترده‌ای به غذاهای سنتی اختصاص یافته بود.

این رویداد فرهنگی در شرایطی برگزار شد که نگرانی‌ها درباره افزایش اسلام‌هراسی در کانادا بیشتر شده است. طی ماه‌های اخیر، حوادثی از حمله و تهدید علیه اعضای جامعه مسلمانان از جمله حمله فیزیکی شدید به یک زن مسلمان در برابر فرزندش در شهر «مانکتون» در ایالت «نیوبرانزویک» در ماه ژوئیه گذشته، ضرب‌وشتم شدید یک مرد مسلمان در منطقه «سنت آلبرت» در ایالت «آلبرتا» در ماه مه و همچنین دریافت تهدیدهای صریح از سوی انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه شهر کلگری در ماه آوریل گذشته و حوادث دیگری در ایالت انتاریو، رخ داده است.

چیزهایی که ما را متحد می‌کند، بیشتر از چیزهایی است که ما را جدا می‌کند

در همین حال، «شریل راتزلاف» یکی از بازدیدکنندگان کانادایی جشنواره از حضور خود در این رویداد ابراز خوشحالی کرد و فضای آن را مثبت و شرکت‌کنندگان را بسیار خوب و مهربان، توصیف کرد.

او گفت که معتقد است چنین رویدادهایی به کاهش احساس نفرت کمک می‌کنند و ابراز امیدواری کرد شمار بیشتری از ساکنان محلی در این برنامه‌ها شرکت کنند تا با فرهنگ اسلامی آشنا شوند، با اعضای جامعه مسلمانان ارتباط مستقیم برقرار کنند و غذاهای آنها را بچشند.

او تأکید کرد: چیزهایی که ما را متحد می‌کند، بسیار بیشتر از چیزهایی است که ما را از یکدیگر جدا می‌کند.

شریل در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری «الجزیره نت»، دوستان خود را نیز به شرکت در چنین برنامه‌هایی برای شکستن کلیشه‌ها تشویق کرد و گفت که تنوع فرهنگی موجب غنای شهر کلگری، ایالت آلبرتا و کل کشور کانادا می‌شود.

او افزود: پس از حضور در جشنواره، احساس صمیمیت بیشتری نسبت به جامعه مسلمانان پیدا کرده است. زیرا از نزدیک شاهد استقبال گرم و مهربانی فراوان افرادی بوده که با آنها دیدار کرده است. او جامعه مسلمانان را جامعه‌ای فوق‌العاده توصیف کرد که نقش چشمگیری در غنای شهر کلگری دارد.

از سوی دیگر، «سارا البحیری» از سازمان «صدای مسلمانان برای فلسطین» که در جشنواره حضور داشت، بر نقش محوری جشنواره‌های فرهنگی در ارائه تصویری واقعی و متنوع از مسلمانان کانادا تأکید کرد.

او گفت: جامعه مسلمانان، یک بافت متنوع است که اعضای آن از نژادها، فرهنگ‌ها و ملت‌های مختلف از سراسر جهان تشکیل شده‌اند.

البحیری در گفت‌وگو با پایگاه خبری «الجزیره نت» افزود: چنین رویدادهایی به‌طور مستقیم به ایجاد پل‌های ارتباطی و پر کردن شکاف میان مسلمانان و جامعه گسترده‌تر کانادا کمک می‌کنند. زیرا فضایی برای آشنایی و گفت‌وگوی مستقیم فراهم می‌سازند و در نتیجه ارزش‌های ریشه‌دار کانادا در زمینه پذیرش تنوع فرهنگی را تقویت می‌کنند.

البحیری در چارچوب مقابله با مظاهر نفرت و کلیشه‌ها تأکید کرد که این گردهمایی‌ها با گشودن درهای گفت‌وگوی سازنده و ترویج ارزش‌های محبت، تفاهم و احترام متقابل میان مسلمانان و اقشار مختلف جامعه، پاسخی مثبت و ملموس به نفرت‌پراکنی ارائه می‌دهند.

در پایان، جشنواره با اهدای جوایز تشویقی به کودکان شرکت‌کننده به کار خود پایان داد. برگزارکنندگان از تمامی نهادهای مشارکت‌کننده و بازدیدکنندگانی که با تنوع فرهنگی خود به غنای این رویداد کمک کردند، قدردانی کردند.

دست‌اندرکاران جشنواره همچنین از مردم خواستند برنامه‌های آینده آن را دنبال کنند و تأکید کردند که روز میراث اسلامی به‌صورت پایدار به یک رویداد سالانه و مورد انتظار مردم شهر کلگری تبدیل شده است. رویدادی که هدف آن تقویت پیوندها، ارتباطات و همبستگی میان اعضای جامعه است.

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