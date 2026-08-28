به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همانند آنچه معمولاً با هر تحول منطقه‌ای رخ می‌دهد، مقام‌های عربستان سعودی از بیم تأثیر این تحولات بر افکار عمومی داخلی، هم‌زمان با ادامه پیامدهای جنگ علیه ایران، کنترل خود را تشدید کرده و اقدامات سختگیرانه علیه مخالفان و فعالان را افزایش داده‌اند. به‌ویژه در فضای دیجیتال که مخالفان خارج از کشور عربستان در آن فعالیت گسترده‌ای دارند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، عربستان از روابط خود با شرکت‌های فعال در حوزه شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده می‌کند و از این روابط برای مسدود کردن حساب‌هایی که مورد پسندش نیستند، تحت عناوین و بهانه‌های مختلف بهره می‌گیرد.

در همین چارچوب، عربستان سعودی در ۲۰ آگوست جاری اعلام کرد که ۱۲۷۵ کانال در اپلیکیشن تلگرام را مسدود کرده است. این اقدام در قالب تلاش‌هایی از سوی مرکز «اعتدال» وابسته به عربستان انجام شده است. مرکزی که در ماه مه سال ۲۰۱۷ میلادی با مشارکت «ملک سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور وقت آمریکا در نخستین دوره ریاست‌جمهوری‌اش، راه‌اندازی شد.

به گفته مخالفان عربستان سعودی از جمله «ناصر القرنی» که از طریق «رادیو ۹۸» صحبت کرده است، این مرکز به‌طور مستمر در تلاش است تا اسلام جدیدی وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی را تحمیل کند. به گفته او، این روند هم‌زمان با تغییر برنامه‌های درسی عربستان و حذف مطالب مربوط به مسئله فلسطین و دفاع از آن دنبال می‌شود. اقدامی که بنا بر مطالعه مؤسسه صهیونیستی «ایمپکت» با دعوت به عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی،همخوانی دارد.

بر اساس گزارش این رادیو که از طریق یوتیوب پخش می‌شود، هدف اعتدال تحمیل تعریفی آمریکایی ـ صهیونیستی از اسلام از طریق تخریب نمادها و الگوهای دینی، هدف قرار دادن علما، مبلغان و مربیان، به حاشیه راندن نظام ارزشی، همکاری با رژیم صهیونیستی از یک سو و شیطان‌سازی از مقاومت فلسطین از سوی دیگر است.

موج تازه مسدودسازی حساب‌های مخالفان

در همین زمینه، در یک‌سوم پایانی ماه آگوست، موج تازه‌ای از اقدامات سرکوبگرانه علیه حساب‌های فعال در دو پلتفرم یوتیوب و ایکس به راه افتاد. این اقدام ادامه موج قبلی بود که تنها فعالان و مخالفان عربستان سعودی را هدف قرار نداده و فعالان عرب دیگر را نیز شامل شده بود.

شماری از این افراد و همچنین سازمان‌های حقوق بشری اعلام کردند حساب‌هایشان بدون اطلاع قبلی متوقف یا بسته شده و پخش محتوای آنها در داخل عربستان مسدود شده است.

از جمله حساب‌های مسدودشده می‌توان به «سازمان القسط برای حقوق بشر»، کانال «حجازیات» و حساب‌های مخالفانی مانند «یحیی عسیری»، «ناصر الغامدی» و «مریم الدوسری» استاد دانشگاه، اشاره کرد.

این اقدامات با محکومیت گسترده سازمان‌های حقوق بشری مواجه شد.

«سازمان القسط» اعلام کرد اقدام شبکه‌های اجتماعی یوتیوب و ایکس در مسدودکردن حساب این سازمان، نشان‌دهنده تبانی با عربستان سعودی برای هدف قرار دادن سازمان‌ها و فعالان خارج از کشور است که از حقوق بشر و دموکراسی در عربستان و سراسر منطقه دفاع می‌کنند.

«سازمان اروپایی ـ سعودی حقوق بشر» نیز تأکید کرد این موج سرکوب، شدیدترین موج از این نوع است و به درخواست مقام‌های سعودی صورت گرفته است.

این سازمان افزود: چنین اقداماتی در واقع ادامه محدودیت‌های اعمال‌شده بر آزادی بیان و اظهار نظر در داخل عربستان در فضای دیجیتال است و باعث محروم شدن مردم از دسترسی به اطلاعات مستقل و انتقادی می‌شود.

به گفته این سازمان، این کارزار از ماه آوریل گذشته در پلتفرم‌های ایکس، فیسبوک و اینستاگرام آغاز شده و اکنون به یوتیوب گسترش یافته است.

اتهام‌ها علیه حساب‌های مسدودشده

در حالی که دولت عربستان از طریق «مساعد العیبان» رئیس سازمان امنیت سایبری و عضو شورای وزیران و شورای امور امنیتی این کشور، مسدودسازی بیش از ۱۵۰ حساب مخالفان حکومت سعودی در شبکه‌های اجتماعی را تأیید کرده است، پلتفرم «دراویز» اعلام کرد اتهام‌هایی که علیه حساب‌های مسدودشده مطرح شده، شامل عناوینی مانند مخالف ولیعهد عربستان، مخالف چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، اخوانی یا حامی اخوان‌المسلمین و متنفر از غربی‌ها بوده است.

این پلتفرم همچنین مدعی شد یکی از وظایف محول‌شده به العیبان، جاسوسی الکترونیکی از شهروندان سعودی در داخل و خارج از کشور و هک حساب‌های آنها با استفاده از فناوری‌های رژیم صهیونیستی است.

از سوی دیگر، «سازمان اروپایی ـ سعودی حقوق بشر» هشدار داد مطالب منتشرشده در حساب تازه‌تأسیس «مرصد» که با درخواست سازمان ارتباطات عربستان مسئول مسدودسازی حساب‌ها شده است، نگران‌کننده است. چرا که در فهرست حساب‌های مسدودشده، سازمان‌های حقوق بشری، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگارانی دیده می‌شوند که درباره سیاست‌ها و موارد نقض حقوق بشر در عربستان انتقاداتی مطرح کرده‌اند.

تلاش مخالفان برای بازگشت به فضای مجازی

در همین حال، شماری از صاحبان حساب‌های مسدودشده تلاش کردند صفحات جدیدی ایجاد کنند. ده‌ها نفر از آنها نیز اطلاعیه‌هایی را که دریافت کرده بودند منتشر کردند. اطلاعیه‌هایی که به گفته آنها، درخواست‌های رسمی عربستان برای مسدودسازی حساب‌هایشان را مستند می‌کرد.

آنها تأکید کردند بسته شدن کانال‌های مخالف در پاسخ به درخواست ریاض و در چارچوب کارزار سرکوبی انجام می‌شود که ولیعهد عربستان برای خاموش کردن صداهای مخالف هدایت می‌کند. صداهایی که به‌ویژه در سایه تحولات منطقه و نارضایتی‌های ناشی از قرار گرفتن کشورهای خلیج فارس زیر چتر آمریکا، به نگرانی فزاینده‌ای برای او تبدیل شده‌اند. چتری که به گفته آنها در هر صورت کارآمدی خود را اثبات نکرده است.

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