به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش جدیدی که از سوی سازمان آمریکایی های حامی دموکراسی و حقوق بشر در بحرین منتشر شده، از تشدید خطرناک سیاست سلب تابعیت جمعی در بحرین پرده برداشته است که تداوم استفاده مقامات بحرینی از تابعیت بهعنوان ابزاری برای باجگیری و سرکوب سیاسی را آشکار میکند.
بر اساس این گزارش، نظام بحرین از شرایط جنگ منطقهای برای گسترش دامنه این سیاست سازمانیافته که از سال ۲۰۱۲ ادامه داشته، استفاده کرده است. مقامات بحرینی پس از آنکه تا سال ۲۰۱۹ تابعیت حدود ۹۹۰ شهروند را با بهانههایی مانند «تروریسم» و «شورش» سلب کردند، بار دیگر همین مجازات را با عناوین مبهم جدیدی مانند «همدلی در شبکههای اجتماعی» و «تمجید از حملات» اعمال کردند و در ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ اعلام کردند که تابعیت ۶۹ شهروند را به همراه خانوادههایشان بهصورت همزمان و بدون محاکمه عادلانه یا فراهم کردن امکان اعتراض، سلب کردهاند.
این سازمان حقوق بشری تأکید کرده است که اقدامات بحرین تنها به مجازات افراد محدود نمانده و به مجازاتی جمعی تبدیل شده که کودکان و خانوادههای کامل را از اسناد رسمی، آموزش، خدمات درمانی و مسکن محروم کرده و نسلهایی از افراد فاقد تابعیت را در داخل و خارج از کشور بر جای گذاشته است.
مقامات همچنین با کنار گذاشتن نظارت پارلمانی و قضایی، پس از سلب عضویت سه نمایندهای که با تصویب فرمانی برای خارج کردن پروندههای تابعیت از صلاحیت دستگاه قضایی و قرار دادن آنها در زمره امور حاکمیتی مخالفت کرده بودند، دامنه این اقدامات را گسترش دادند.
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