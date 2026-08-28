ایران و افغانستان دو ملت جدا از هم نیستند؛ یک ملت با پیوندهای عمیق هستیم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در دیدار با جمعی از علمای افغانستان که در حاشیه چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی برگزار شد، بر اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی دو کشور تأکید کرد و گفت: ایران و افغانستان دو ملت جدا از یکدیگر نیستند، بلکه یک ملت با پیوندهای عمیق و دیرینه هستند.

دکتر شهریاری با اشاره به سابقه همزیستی مسالمت‌آمیز مردم افغانستان اظهار کرد: ملت افغانستان سال‌های طولانی با صلح، سازش و همزیستی در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و این ظرفیت همچنان می‌تواند زمینه‌ساز وحدت و انسجام بیشتر در این کشور باشد.

وی با اشاره به مشکلات و تحولات چند دهه اخیر افغانستان افزود: بخش مهمی از مشکلات افغانستان از حدود ۵۰ سال گذشته آغاز شده است و متأسفانه بسیاری از مشکلات کشورهای اسلامی تحت تأثیر دخالت و سیاست‌های کشورهای خارجی شکل گرفته است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به نقش آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس در تحولات منطقه گفت: کشورهای اسلامی باید با هوشیاری و تقویت وحدت و همبستگی، زمینه دخالت بیگانگان در امور خود را کاهش دهند و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، مسیر استقلال و پیشرفت را هموار سازند.

شهریاری همچنین با اشاره به اشتراکات فراوان میان ایران و افغانستان تأکید کرد: دو کشور از پیوندهای تاریخی، فرهنگی و دینی گسترده‌ای برخوردارند و شیعه و سنی در ایران و افغانستان ظرفیت زندگی مسالمت‌آمیز و همکاری در کنار یکدیگر را دارند.

وی با قدردانی از تلاش‌های علمای افغانستان در مسیر تقویت وحدت اسلامی گفت: از تلاش‌هایی که برای ایجاد وحدت و همبستگی میان مسلمانان انجام می‌دهید، صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدواریم با تقویت تعاملات، روابط میان دولت‌های ایران و افغانستان نیز بیش از پیش گسترش یابد.

در این دیدار همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان علما و نخبگان دو کشور، توسعه همکاری‌های دینی و فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک ایران و افغانستان برای تحکیم وحدت اسلامی تأکید شد.

این دیدار با حضور مولوی حق‌پرست، استاد دانشگاه شهید ربانی و معاون شورای اخوت اسلامی، مولوی بارکزی، رئیس شورای علمای شرق کابل، و شیخ جواد صالحی، مدیر حوزه علمیه رسالت کابل برگزار شد.

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