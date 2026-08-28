دو انفجار در سوریه سه کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری هاوار گزارش داد که در نخستین حادثه، انفجار یک بمب در میدان السلام در نزدیکی ساختمان دادگستری شهر حسکه به کشته شدن یک فرد و کودکی که همراه او بود، منجر شد.

بر اساس گزارش‌ها، این انفجار در حالی رخ داد که این دو نفر در میدان السلام حضور داشتند. پس از وقوع حادثه، نیروهای مسئول در محل حاضر شدند و تحقیقات برای مشخص شدن چگونگی وقوع انفجار و عوامل دخیل در آن را آغاز کردند.

در حادثه‌ای جداگانه در شهر لاذقیه نیز انفجاری در داخل یک واحد جمع‌آوری و تفکیک ضایعات فلزی در محله الرمل جنوبی رخ داد که به کشته شدن یک نفر انجامید.

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، این فرد هنگام کار در محل و در جریان جداسازی و تفکیک قطعات فلزی و بقایای جنگی، از جمله استخراج مس از داخل موشک‌ها، بر اثر انفجاری ناگهانی جان خود را از دست داد.

هنوز نوع ماده‌ای که منفجر شده و نحوه ورود آن به محل مشخص نشده است. نیروهای مسئول تحقیقات خود را برای تعیین منشأ ماده منفجرشده و روشن شدن تمامی ابعاد این حادثه آغاز کرده‌اند.

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