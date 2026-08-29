وحدت، قدم نخست گسترش اسلام است/ در جنگ شناختی هر شهروند یک رزمنده و هر تلفن همراه یک سنگر است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـآیتالله سیدمحمد سعیدی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم، با تبریک ایام هفته وحدت و سالروز میلاد باسعادت حضرت رسول اکرم صلیاللهعلیهوآله و امام جعفر صادق علیهالسلام، بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی مسلمانان تأکید کرد و گفت: اسلام در آغاز بر پایه وحدت و همدلی گسترش یافت و امروز نیز حفظ وحدت، رمز عبور مسلمانان از چالشها و توطئههای دشمنان است.
آیتالله سعیدی با اشاره به آیه ۲۸ سوره فتح و عبارت «وَکَفَیٰ بِاللَّهِ شَهِیدًا»، اظهار کرد: خداوند گواه و شاهد تحقق وعده خود درباره غلبه دین حق است و مؤمنان نباید در ارزیابی مسیر حق، گرفتار داوریهای عجولانه و ظواهر مقطعی شوند.
وی افزود: در ماجرای حدیبیه، مؤمنان با شرایطی مواجه شدند که در ظاهر با انتظار آنان فاصله داشت؛ اما خداوند آنان را به اعتماد به تدبیر الهی دعوت کرد. حقانیت یک مسیر نباید با پیروزی فوری و ظاهری یا قضاوت دیگران سنجیده شود.
امام جمعه قم ادامه داد: آیه ۲۸ سوره فتح هم ناظر به گذشته، هم حال و هم آینده است؛ گذشته را تبیین میکند، در زمان حال مؤمنان را به آرامش، تقوا و اطاعت از رسول خدا فرامیخواند و در آینده نیز افق پیروزی و گسترش دین حق را ترسیم میکند.
وی با اشاره به هفته وحدت خاطرنشان کرد: وحدت، قدم نخست برای گسترش اسلام بود. در صدر اسلام، دو قبیله اوس و خزرج با وجود اختلافهای شدید، در پرتو اسلام به وحدت رسیدند و از ضعف و خسارت ناشی از تفرقه نجات پیدا کردند.
آیتالله سعیدی تصریح کرد: امروز نیز تفرقه میان مسلمانان یکی از بزرگترین چالشهای جهان اسلام است و موجب کاهش قدرت و نفوذ مسلمانان در عرصه جهانی میشود. دشمنان اسلام از اختلاف مسلمانان برای نفوذ، غارت منابع، کشتار و تخریب سرزمینهای اسلامی استفاده میکنند.
او با استناد به سخنان امیرالمؤمنین علیهالسلام در نهجالبلاغه، گفت: خداوند به گذشتگان و آیندگان چیزی را با وجود تفرقه عطا نکرده است؛ بنابراین مسلمانان باید مراقب فتنهها، توطئهها و نفوذ دشمن باشند.
ملت ایران؛ پشتوانه اقتدار کشور
امام جمعه قم در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه با اشاره به حضور مردم در عرصههای مختلف، اظهار کرد: ملت تاریخساز ایران سالهاست برای حفاظت از کشور، استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی در میدان حضور دارد و این حضور، مأموریتی است که تاریخ آن را ثبت خواهد کرد.
او افزود: در جنگ تحمیلی اخیر، زمانی که پهپادها و موشکهای دشمن مراکز فرماندهی نظام را هدف قرار دادند، حضور مردم در صحنه به حفظ موازنه قدرت کمک کرد و نشان داد خیابان برای ملت ایران محل آشوب و سقوط نیست، بلکه میتواند لنگر ثبات کشور باشد.
آیتالله سعیدی تأکید کرد: این حضور مردمی برخلاف تصور دشمنان همچنان ادامه دارد و به عنوان یکی از قدرتمندترین پشتوانههای دفاعی کشور، موجب اقتدار جمهوری اسلامی است.
مسئولان راوی ضعف و ناامیدی نباشند
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه عمومی گفت: مسئولان کشور هنگامی که با مردم سخن میگویند، مصاحبه میکنند یا در فضای مجازی مطلبی منتشر میکنند، باید راوی قدرت، قوت و امکانات کشور باشند و نباید راوی ضعف و ناتوانی و ناامیدی شوند.
امام جمعه قم با بیان اینکه همه کشورها با ضعف و کمبودهایی مواجه هستند، افزود: در کنار نقصها و مشکلات، توانمندیها، خدمات و تلاشهای فراوانی نیز در کشور وجود دارد که باید برای مردم روایت شود.
او همچنین بر ضرورت اتخاذ تدبیر برای ساماندهی بازار تأکید کرد و گفت: مسئولان نباید مطالبی را اعلام کنند که موجب التهاب در میان مردم شود؛ مردم نباید احساس کنند بازار رها شده است، چراکه چنین وضعیتی به روحیه عمومی آسیب میزند.
هشدار درباره نفوذ فرهنگی و جنگ شناختی دشمن
آیتالله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نفوذ دشمن در فرهنگ عمومی اظهار کرد: تغییر ذائقه مردم، فاصله انداختن میان نسلها و تضعیف ارزشهای دینی و ملی، از جمله در حوزه عفاف و حجاب، نوع پوشش و ایجاد گسست فرهنگی، مدتهاست به صورت خزنده اما شتابان دنبال میشود.
وی ارتقای سواد رسانهای را یکی از راههای مقابله با این هجمه دانست و افزود: مردم باید بدانند هر تصویر، روایت و فیلمی میتواند بخشی از یک عملیات روانی علیه نظام و شخصیتها باشد؛ بنابراین تشخیص روایتهای جعلی، تحلیل محتوای رسانهای و تقویت اعتمادبهنفس ملی، امروز به اندازه تجهیزات نظامی و حتی بیشتر از آن اهمیت دارد.
او تصریح کرد: در جنگ شناختی دشمن، هر شهروند در حکم یک رزمنده است و هر گوشی تلفن همراه یک سنگر محسوب میشود و غفلت میتواند زمینه نفوذ دشمن در ذهن مردم را فراهم کند.
آیتالله سعیدی خاطرنشان کرد: پیروزی در جنگ شناختی نیازمند بصیرت، آگاهی و همدلی ملی است و ملت ایران با سابقه درخشان خود در مقاومت و ایستادگی، نشان خواهد داد که در میدان ذهنها نیز شکستناپذیر است و اسیر خیمهشببازیهای دشمنان نخواهد شد.
گرامیداشت مناسبتهای هفته
امام جمعه قم در پایان با گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند، به مناسبتهای پیشرو از جمله سالروز میلاد حضرت رسول اکرم صلیاللهعلیهوآله و امام جعفر صادق علیهالسلام و هفته وحدت اشاره کرد و همچنین هشتم شهریور، سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و روز مبارزه با تروریسم، نهم شهریور، سالروز ناپدید شدن امام موسی صدر و روز تجلیل از اسرا و مفقودین و دوازدهم شهریور، روز مبارزه با استعمار انگلیس و سالروز شهادت رئیسعلی دلواری را گرامی داشت.
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