به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موسسه علمی ـ تربیتی «آوای توحید» با همکاری بیت حضرت علامه حسن زاده آملی(ره)، سپاه کربلا (استان مازندران) و فرمانداری ویژه آمل همایش بزرگداشت عارف فرزانه، علامه حسن‌زاده آملی (ره) و نهمین دوره از سلسله نشست‌های معرفتی «تربت پاک عارفان» را به‌مدت دو روز در جوار مزار این عالم ربانی برگزار می‌کند.

این همایش که از هشتم تا نهم شهریورماه ۱۴۰۵، در روستای ایرا از توابع شهرستان آمل، جوار مزار ملکوتی علامه برپا خواهد شد، با استقبال گسترده‌ای از سوی عاشقان معارف الهی از سراسر کشور مواجه شده و همچنین میزبان مهمانانی از چند کشور خارجی خواهد بود که برای بهره‌مندی از این محفل معنوی به ایران سفر کرده‌اند.

برنامه‌های این گردهمایی دوروزه، تلفیقی از محتوای علمی، عرفانی و تربیتی است و شامل بخش‌های متنوعی از جمله:

· سخنرانی‌های تخصصی توسط اساتید برجسته

· جلسات پرسش و پاسخ پیرامون مباحث معرفتی و عرفانی

· حلقه‌های تربیتی با رویکرد تزکیه نفس و اخلاق

· مشاوره‌های فردی و گروهی در زمینه مسائل معنوی و خانوادگی

· شعرخوانی با موضوع عرفان و اهل‌بیت (ع)

· بازدید و زیارت مزار علامه و ادای احترام به مقام شامخ این عارف بزرگوار

گفتنی است، در این همایش جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه به ایراد سخنرانی می‌پردازند که از جمله می‌توان به حضرات آیات رمضانی، حسینی آملی، یزدان‌پناه، سرکار خانم دکتر حسن‌زاده (فرزند گرامی علامه)، دکتر همایون همتی و همچنین سردار موحد (فرمانده سپاه استان مازندران) اشاره کرد.

شرکت برای عموم علاقه‌مندان همراه با پذیرش قبلی بوده و ستاد برگزاری، تمهیدات لازم برای اسکان و پذیرایی از مهمانان سراسر کشور را فراهم کرده است.

علاقه‌مندان جهت دریافت برنامه‌های تفصیلی و اخبار تکمیلی می‌توانند به کانال رسمی موسسه «آوای توحید» در پیام‌رسان ایتا از طریق این لینک مراجعه کنند.

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