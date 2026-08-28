مدیرکل اوقاف قم: وقف باید پشتوانه توسعه علم و تعمیق ایمان در جامعه باشد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین عباس اسکندری، در آستانه هفته وقف و در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته قم که در مصلی قدس برگزار شد، با اشاره به همزمانی هفته وقف با ایام میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، بر ضرورت بازنگری در جهتدهی به موقوفات و تمرکز بر دو محور «توسعه علم» و «تعمیق ایمان» تأکید کرد.
وی با تبریک فرارسیدن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته وقف، اظهار کرد: وقف از سنتهای ریشهدار در فرهنگ اسلامی است و پیامبر مکرم اسلام(ص) به عنوان نخستین واقف در اسلام، این سنت ارزشمند را پایهگذاری کردند و پس از ایشان نیز ائمه اطهار(ع)، اصحاب، علما و بزرگان جهان اسلام این مسیر را ادامه دادند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به برخی برداشتهای نادرست درباره وقف، گفت: گاهی تصور میشود موقوفات صرفاً برای فقرا و نیازمندان است، در حالی که بسیاری از موقوفات با نیتهای عام و برای استفاده عموم مردم ایجاد شدهاند و امروز بخشی از دانشگاهها، مدارس، بیمارستانها و مراکز عامالمنفعه از ظرفیت موقوفات بهرهمند هستند.
وی افزود: همانگونه که استفاده از موقوفات منحصر به گروه خاصی نیست، وقف کردن نیز به افراد دارای ثروتهای هنگفت اختصاص ندارد و همه مردم میتوانند در این امر خیر مشارکت کنند.
اسکندری با بیان اینکه حتی میتوان با تجمیع کمکهای افراد مختلف، یک موقوفه برای اهداف خیر و عامالمنفعه ایجاد کرد، ادامه داد: در همین راستا، سازمان اوقاف در حال تدارک ایجاد صندوقی است که با توجه به جواز وقف پول بر اساس فتاوای فقها، افراد بتوانند با هر میزان توان مالی در آن مشارکت کنند و منابع جمعآوریشده بر اساس نیتهای مشخص و اهداف وقف مورد استفاده قرار گیرد.
ضرورت جهتدهی موقوفات به علم و ایمان
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت هدفگذاری و سیاستگذاری جدید در حوزه وقف، تصریح کرد: امروز باید جهتدهی موقوفات حول دو موضوع اساسی یعنی توسعه علم و تعمیق ایمان در جامعه باشد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم خاطرنشان کرد: در حوزه و دانشگاه، مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی و همچنین نخبگان و افراد صاحبفکر و باانگیزه فراوانی وجود دارند که برای ادامه فعالیتهای خود به پشتوانههای مالی نیازمندند و نمیتوان تأمین این نیازها را صرفاً به اعتبارات و بودجههای دولتی وابسته کرد.
وی افزود: دولتها ممکن است در دورهای امکان حمایت داشته باشند و در دورهای دیگر این امکان فراهم نباشد؛ بنابراین باید موقوفات جدیدی ایجاد شود که بتواند به صورت پایدار از علم، فناوری، تحقیقات و پژوهش و همچنین تعمیق ایمان در جامعه حمایت کند.
اسکندری با اشاره به اهمیت حمایت از عرصههای علمی و فناوری گفت: اگر قرار است آینده کشور ساخته شود، این آینده جز با علم، تحقیق و پژوهش تضمین نمیشود. بنابراین لازم است خیرین و واقفان با مشورت کارشناسان، بخشی از ظرفیت وقفهای جدید را به نیازهای علمی و پژوهشی کشور اختصاص دهند.
آینده را باید با وقف ساخت
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین کارکردهای وقف میتواند پشتیبانی از پیشرفت علمی کشور باشد، اظهار کرد: در حوزههای مختلف علمی و فناوری، ظرفیتهای ارزشمندی در کشور شکل گرفته و این عرصهها نیازمند پشتیبانی پایدار هستند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم همچنین محور دوم وقف را تعمیق ایمان جامعه عنوان کرد و گفت: در کنار توسعه علم، باید برای تقویت ایمان مردم، بهویژه نسل جوان، برنامهریزی شود؛ چراکه جامعهای که از علم برخوردار باشد اما از پشتوانه ایمانی و فرهنگی لازم برخوردار نباشد، نمیتواند به آیندهای پایدار دست پیدا کند.
وی تأکید کرد: امروز مراکز علمی و دینی، حوزههای علمیه، پژوهشگران و مجموعههایی که در عرصه تعمیق ایمان و معرفت دینی فعالیت میکنند، نیازمند پشتوانههای مالی پایدار هستند و وقف میتواند یکی از مهمترین این پشتوانهها باشد.
نمایشگاه معرفی ظرفیتهای وقف در قم
اسکندری در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم در زمینه معرفی ظرفیتهای وقف اشاره کرد و گفت: نمایشگاهی با هدف آگاهیبخشی و آشنایی بیشتر مردم با موضوع وقف از فردا در امامزاده شاه جمال افتتاح خواهد شد.
وی افزود: در این نمایشگاه، مردم میتوانند با بخشی از موقوفاتی که از گذشتگان به یادگار مانده و نحوه هزینهکرد عواید آنها در راستای نیات واقفان آشنا شوند و اطلاعات بیشتری درباره آثار و برکات وقف به دست آورند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در پایان با تأکید بر ظرفیت فرهنگی و اجتماعی فرهنگ وقف، اظهار کرد: امروز با وجود فشارهای مختلف، فرهنگ غنی اهلبیت(ع)، هدایتهای رهبران دینی و حضور آگاهانه مردم میتواند زمینهساز پیشرفت و عزت جامعه اسلامی باشد و وقف نیز میتواند به عنوان یک پشتوانه ماندگار، در ساخت آینده علمی، فرهنگی و ایمانی کشور نقشآفرینی کند.
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