به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دوازدهمین اجلاسیه مدیران حوزه‌های علمیه استان‌ها و معاونان و مدیران ستادی حوزه‌های علمیه با هدف بررسی مهم‌ترین مسائل، چالش‌ها، اولویت‌ها و راهکارهای پیش‌روی حوزه‌های علمیه در شرایط کنونی، طی دو روز در قم برگزار شد.

در این اجلاسیه، مدیران حوزه‌های علمیه استان‌های مختلف کشور، معاونان و مدیران ستادی حوزه‌های علمیه حضور داشتند و موضوعات مختلف مرتبط با عرصه‌های آموزشی، تربیتی، تبلیغی، مدیریتی، معیشتی و مأموریت‌های اجتماعی حوزه‌های علمیه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

این اجلاسیه با حضور آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، و اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه برگزار شد و شرکت‌کنندگان در قالب چهار کمیسیون تخصصی، به بررسی محورهای مهم و راهبردی حوزه‌های علمیه پرداختند.

بررسی نقش حوزه‌های علمیه در شرایط کنونی

یکی از کمیسیون‌های این اجلاسیه به بررسی «وظایف و نقش حوزه‌های علمیه در شرایط کنونی جنگ و پساجنگ» اختصاص داشت.

در این کمیسیون، ابعاد مختلف مسئولیت حوزه‌های علمیه در مواجهه با شرایط ویژه اجتماعی و فرهنگی کشور، ضرورت حضور مؤثر حوزه در عرصه‌های مختلف و همچنین الزامات مدیریتی و تبلیغی حوزه در دوران جنگ و پس از آن مورد توجه قرار گرفت.

همچنین موضوع «جذب و ساماندهی» در حوزه‌های علمیه از دیگر محورهای مورد بررسی در این کمیسیون بود و بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای شناسایی، جذب، هدایت و ساماندهی نیروهای مستعد و علاقه‌مند به تحصیل علوم حوزوی تأکید شد.

نظام آموزش و مهارت‌آموزی هدف‌محور

«نظام آموزش و مهارت‌آموزی هدف‌محور در سطوح و پایه‌های حوزوی» نیز یکی دیگر از محورهای تخصصی این اجلاسیه بود.

در این بخش، موضوع آموزش حوزه‌های علمیه با رویکرد هدف‌محور و متناسب با نیازهای روز مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت توجه همزمان به دانش حوزوی، مهارت‌های مورد نیاز و توانمندسازی طلاب در سطوح و پایه‌های مختلف تأکید شد.

توجه به مهارت‌آموزی در کنار آموزش‌های علمی و حوزوی، از جمله موضوعاتی بود که در این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا نظام آموزشی حوزه بتواند علاوه بر تربیت عالمان دینی، زمینه لازم برای ایفای نقش مؤثر طلاب در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و تبلیغی را نیز فراهم کند.

تبیین رسالت حوزه پیشرو و سرآمد

«تبیین رسالت حوزه پیشرو و سرآمد بر محور منشور روحانیت امام خمینی(ره) و دیدگاه‌های امام شهید(رضوان‌الله تعالی علیهما)» نیز از دیگر محورهای مورد بررسی در این اجلاسیه بود.

در این کمیسیون، بر ضرورت بازخوانی و تبیین رسالت تاریخی و اجتماعی حوزه‌های علمیه و توجه به رهنمودهای امام خمینی(ره) و دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسیر حرکت حوزه تأکید شد.

بررسی الزامات حوزه پیشرو، نقش حوزه‌های علمیه در تحولات جامعه و ضرورت حرکت حوزه در مسیر پاسخ‌گویی به نیازهای فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه از جمله موضوعات مرتبط با این محور بود.

بررسی مسائل معیشتی طلاب

کمیسیون چهارم این اجلاسیه نیز به موضوع «معیشت طلاب» اختصاص داشت.

در این کمیسیون، مسائل و دغدغه‌های مرتبط با وضعیت معیشتی طلاب و راهکارهای تقویت حمایت‌های معیشتی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت توجه جدی به این مسئله در برنامه‌ریزی‌های مدیریتی حوزه‌های علمیه تأکید شد.

برگزاری این اجلاسیه در قالب کمیسیون‌های تخصصی، زمینه‌ای برای طرح مسائل از سوی مدیران حوزه‌های علمیه استان‌ها و مدیران ستادی و همچنین تبادل نظر درباره راهکارهای ارتقای فعالیت‌های حوزه‌های علمیه در عرصه‌های مختلف فراهم کرد.

دوازدهمین اجلاسیه مدیران حوزه‌های علمیه استان‌ها و معاونان و مدیران ستادی، در مجموع فرصتی برای هم‌افزایی میان مدیران حوزه‌های علمیه سراسر کشور، بررسی مسائل مشترک و ترسیم رویکردهای راهبردی در مسیر تقویت و ارتقای حوزه‌های علمیه بود و موضوعاتی همچون نقش حوزه در شرایط جنگ و پساجنگ، جذب و ساماندهی، تحول در نظام آموزش و مهارت‌آموزی، تبیین رسالت حوزه پیشرو و همچنین مسائل معیشتی طلاب در آن مورد توجه قرار گرفت.

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