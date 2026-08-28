به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیزدهمین اجلاسیه مدیران استانی و معاونان حوزه‌های علمیه کشور با صدور بیانیه‌ای، ضمن سوگواری برای رهبر شهید و تجدید پیمان با آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای، بر تداوم راه مقاومت، هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن و آغاز سال تحصیلی از ۱۵ شهریور با رویکرد تحول آفرین تأکید کرد.

بیانیهٔ پایانی سیزدهمین اجلاسیهٔ مدیران استانی، معاونان و مدیران ستادی حوزه‌های علمیهٔ کشور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ» (آل‌عمران، ۱۳۹)

سیزدهمین اجلاسیهٔ مدیران استانی، معاونان و مدیران ستادی حوزه‌های علمیه، در حالی برگزار شد که ایران اسلامی در سوگ جانسوز شهادت امام خویش، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه)، روزگار سختی را پشت سر می‌نهد. با این حال، حوزه‌های علمیه در کنار ملت وفادار ایران و امت اسلامی، با قامتی استوار، پرچم آن رهبر شهید را برافراشته نگاه داشته‌اند و در برابر دشمن آمریکایی‑صهیونیستی، صلابت و اقتدار خویش را به رخ جهانیان کشیده‌اند.

حضور پرشور طلاب و روحانیون در راهپیمایی‌های مردمی و اجتماعات شبانه در سراسر ایران اسلامی، مشارکت فعال در آیین تشییع و بزرگداشت رهبر شهید و دیگر شهدای اقتدار کشور، و نیز هدایت معنوی و فکری مردم به‌پاخاسته، نام نهاد روحانیت را در تاریخ این مرز و بوم، در مواجهه با دشمنان عزت و استقلال ایران و در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبههٔ مقاومت، جاویدان ساخت. اکنون حوزه‌های علمیه در کنار ملت بزرگ ایران، ضمن تجدید میثاق با رهبر رشید و شجاع انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (دام ظله)، آمادهٔ فتح قله‌های بلند عزت اسلامی و اقتدار ملی هستند.

مدیران حوزه‌های علمیهٔ استان‌ها و معاونان مرکز مدیریت، با الهام از رهنمودهای روشنگر امامان انقلاب و مراجع عظام تقلید، و به ویژه با تکیه بر میراث ماندگار رهبر شهید ـ که سال گذشته در قالب پیام «حوزهٔ پیشرو و سرآمد» توسط آن فقیه مجاهد و حکیم دوراندیش ترسیم گردید ـ عزم خویش را جزم نموده‌اند تا مسیر تحول در نظام آموزشی، پژوهشی، تربیتی و تبلیغی حوزه‌های علمیه را در راستای رهنمودهای رهبری معظم و مراجع عظام تقلید پیش ببرند.

حوزه‌های علمیهٔ سراسر کشور، ضمن دعوت از همهٔ آحاد مردم به تداوم حضور در میادین و اجتماعات، و حمایت کامل از دلاورمردان نیروهای مسلح ایران و جبههٔ مقاومت، و همچنین تقدیر از مسئولان خدوم و زحمتکش که در دوران جنگ کوشیدند خللی در مدیریت کشور پدید نیاید، از همگان می‌خواهند با هوشیاری کامل در برابر نقشه‌های شوم دشمنان در عرصه‌های فرهنگی و هنجارهای دینی و همچنین مسائل اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی، با تبعیت محض از مقام معظم رهبری دام ظله که محور وحدت‌بخش امت اسلامی است، بار دیگر دشمنان جنایتکار این کشور را ناکام و ناامید سازند و ضمن درس گرفتن از بدعهدی‌های دشمنان، از عزت، استقلال و شرف مردم ایران با همهٔ توان دفاع نمایند.

همچنین، با عنایت به اینکه شنبهٔ ۱۴ شهریور، مراسم آغاز سال تحصیلی حوزهٔ علمیهٔ قم اعلام شده است، یکشنبهٔ ۱۵ شهریورماه، آغاز رسمی تمامی دروس در همهٔ سطوح، در قم و استان‌ها خواهد بود. شایان ذکر است که برنامه‌ریزی دروس سال آینده باید چنان تنظیم گردد که در صورت استمرار اجتماعات خیابانی، نه تنها خللی در آنها پدید نیاید، بلکه به شکوه و عظمت این حضور نیز افزوده شود؛ و در عین حفظ این اصل، استمرار و ارتقای رشد علمی، تهذیبی و برنامه‌های حوزه نیز تداوم یابد. از حوزویان سراسر کشور انتظار می‌رود در سال تحصیلی پیش‌رو، کنشگری انقلابی را با درخشندگی علمی و تحصیلی توأم سازند و همهٔ مدیران، استادان و طلاب ارجمند نیز در این مسیر نورانی گام بردارند.

شرکت‌کنندگان در سیزدهمین اجلاسیهٔ مدیران استانی و معاونان و مدیران ستادی حوزه‌های علمیه

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