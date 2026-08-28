وحدت راز ماندگاری ۴۷ ساله ایران اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از پیروزی انقلاب اسلامی با شناختی که حضرت امام خمینی(ره) از توطئه ها و عناد دشمنان ضد مردم مسلمان ایران و جهان داشتند فاصله دوازدهم تا هفدهم ربیع الاول را که مصادف است با ایام ولادت پر خیر و برکت حضرت محمد (ص) هفته وحدت نام گذاری کردند .

با توجه به عملکرد دشمنان اسلام در طول تاریخ پس از ظهور اسلام ،بر کسی پوشیده نبود که دشمنان اسلام در طول تاریخ و در راس آن در قرون اخیر به دنبال ایجاد اختلاف و ایجاد اغتشاش از طریق تفاوتهای مذهبی ،قومیتی ، واختلافات دیگردربین مسلمانان و کشور ایران هستند .بویژه غربیها پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۵۷ تلاش کردند هم در درون ایران اسلامی و انقلاب نوپای ایران اختلافات و تفاوت ها را برجسته کنند و هم سایر مسلمانان را از ایران اسلامی و ایران شیعی بترساند و اینگونه به مسلمانان جهان القا کنند که انقلاب ایران خطری بزرگ برای سایر کشورهای اسلامی و همسایگان ایران است.

امامین انقلاب بر اساس الهام از آیات و روایات و تجربه قرون متمادی تلاش کردند ایران عزیز را در حول یک جغرافیا ،یک سرزمین ،یک اعتقاد ،و بر اساس اصول اسلامیت، انسانیت و عقلانیت متحد و یکپارچه نگه دارند و بویژه در طول یک سال اخیر و پس از جنگ دوازده روزه تحمیلی سال گذشته و جنگ تحمیلی سوم که در اسفند ماه سال ۱۴۰۴ منجر به شهادت قائد اعظم امت و جمعی از نونهالان و نوگلان و همچنین سردار و فرماندهان و مردم عزیر ایران اسلامی شد، مردم ایران عزیز متحد تر و منسجم تر از هر وقت دیگر دشمنان این سرزمین را از تجزیه کشور ناامید کردند.

اما پس از شهادت امام مجاهد شهید و انتخاب خلف صالح ایشان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای هم با تاسی به مکتب امامین انقلاب «اتحاد مقدس» ایرانیان را از مهمترین و اصولی ترین امور کشور عنوان کردند . در بیشتر پیامهای خود بر این امر مهم تاکید کرده اند.

در ادامه مطلب احمد عارفخانی پژوهشگر حوزه سیاسی به بررسی و واکاوی پیام های حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر انقلاب در حوزه وحدت و اتحاد مقدس پرداخته است .

وحدت در کلام رهبر انقلاب در اولین پیام ایشان در ۲۱ اسفند ۱۴۰۴

رهبر انقلاب در اولین پیام خود در ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ به چند نکنه مهم در حوزه نقش مردم و جایگاه والای مردم در حفظ و صیانت از کشور تاکید کردند از جمله تاکید کردند که اولا« این را بدانید اگر قدرت شما در صحنه ظاهر نشود نه رهبری و نه هیچیک از دستگاههای مختلف که شأن واقعی آن‌ها خدمت به مردم است کارآئی لازم را نخواهند داشت». ثانیا « باید بر وحدت بین آحاد و اقشار ملت که معمولاً در مواقع مضیقه نمود خاصی پیدا میکند خدشه‌ای وارد نشود. این امر با صرف نظر کردن از نقاط مورد اختلاف تحصیل خواهد شد».ثالثاً باید حضور مؤثر در صحنه حفظ شود؛ چه به صورتی که در این روزها و شبهای جنگ از خود نشان دادید و چه بصورت انواع نقش آفرینی‌های مؤثر در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، تربیتی، فرهنگی و حتی امنیتی. مهم اینست که نقش ِصحیح، بدون خدشه به وحدت اجتماعی به خوبی درک و تا حد ممکن به اجراء گذاشته شود.

رهبر انقلاب در این پیام نسبت به اتحاد و وحدت کشورهای اسلامی و همسایه هم نکاتی را مورد توجه قرار دادند، لذا سران کشورهای منطقه و همسایگان را مورد خطاب قرار دادند و تصریح کردند «ما با ۱۵ کشور همسایگی خاکی یا آبی داریم و همیشه مایل به ارتباط گرم و سازنده با همه آنان بوده‌ایم و هستیم. لکن دشمن از سالها قبل بتدریج پایگاههائی اعم از نظامی و مالی را در بعضی از این کشورها احداث کرده تا تسلط خود بر منطقه را تامین نماید.در هجوم اخیر، بعضی از پایگاههای نظامی مورد استفاده قرار گرفت که طبعاً ما همانطور که هشدار صریح داده بودیم و بدون اینکه تعرضی به آن کشورها صورت دهیم، صرفاً همان پایگاهها را مورد حمله قرار داده‌ایم».لذ رهبر انقلاب در ادامه این پیام تاکید کردند که« باز تکرار میکنم نظام جمهوری اسلامی بدون اینکه بخواهد سلطه و استعماری را در منطقه راه بیاندازد، برای اتحاد و رابطه متقابل گرم و صمیمانه باهمه همسایگان آمادگی کامل دارد».

تاکید بر وحدت و نام گذاری یکی از اضلاع شعار سال به نام وحدت ملی در پیام دوم رهبر انقلاب

رهبر انقلاب در دومین پیام خود که به مناسبت آغاز سال جدید صادر کردند یکی از پایه های اصلی شعار سال جدید را« وحدت ملی «عنوان کردند .ایشان در این پیام تاکید کردند که وحدت عامل شکست دشمن است« در حال حاضر در اثر وحدت عجیبی که بین شما هموطنان با همه تفاوت خاستگاههای مذهبی، فکری، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده، در دشمن شکستگی بوجود آمده است».

رهبر انقلاب همچنین در این پیام مراقبت از وحدت ملی در مقابل توطئه دشمنان را به آحاد ملت گوشزد کردند«یک مسیر دشمن، عملیات رسانه‌ای او است که در این ایام بطور خاص با نشانه‌گیری ذهن و روان آحادی از مردم قصد خدشه در وحدت ملّی و به تبَع در امنیت ملی را دارد. ما باید مواظب باشیم تا مبادا در اثر سهل‌انگاری و بدست خود ما این قصد شوم تحقق یابد».

رهبر انقلاب دردومین پیام خود مانند پیام اول بر موضوع روابط حسنه با کشورهای همسایه تاکید کردند و تصریح کردند که «آنچه بنده در بیانیه نخستین در مورد دیدگاه و سیاست نظام در باب مراوده با کشورهای همسایه ذکر کرده‌ام، امری جدی و واقعی است. ما جُدا از عنصر همسایگی، عناصر معنوی دیگری که در صدر همه اشتراک در تدین به دین مبین اسلام است و همچنین وجود مَشاهد مشرفه و اماکن مقدسه در بعضی از آن و حضور ایرانیانِ زیادی بعنوان ساکن و شاغل در بعضی دیگر و قومیت مشترک یا همزبانی یا منافع راهبردی مشترک بخصوص در مقابل جبهه استکبار در بعضی دیگر که هر یک به تنهایی در جای خود میتواندتحکیم‌کننده روابط حسنه باشد، را سراغ داریم».

رویکرد دستیابی به ایران هر چه قوی تر از مسیر وحدت بین اقشار مختلف جامعه می‌گذرد

رهبر انقلاب در سومین پیام خود که به مناسبت چهلمین رو شهادت قائد اعظم امت در ۲۰ فروردین صادر کردند به مسیر وحدت بخش و وحدت آفرین امام مجاهد شهید اشاره و بیان کردند که رهبر شهید ما وقتی «که بعد از قریب به ۳۷ سال، کرسی زعامت امت را ترک نمودند، شجره طیبه ای که ریشه اش مستحکم و شاخ و برگ آن بر بخش های مهمی از منطقه و جهان سایه افکن شده است را از خود به جا گذاشتند. رویکرد دستیابی به ایران هر چه قوی تر از مسیر وحدت بین اقشار مختلف جامعه میگذرد که مکرر مورد تأکید ایشان بود. شمه ی قابل توجهی از این وحدت در این چهل روز تحقق پیدا کرد قلوب مردم به هم نزدیک شد یخهای فیمابین اقشار مختلف با گرایشهای متفاوت شروع به ذوب شدن کرد، همگان زیر پرچم وطن جمع شدند و روز به روز به عدد این جمع و به کیفیت آن افزوده میشود».

رهبر انقلاب در این پیام به بخشی از خصوصیات قائد اعظم امت اشاره و بیان کردند که «از خصوصیات دیگر قائد شهید ما ایران‌دوستی و تلاش مستمر برای استقلال هرچه بیشتر ایران_عزیز بود که در کنار آن بر وحدت کلمه و انسجام ملّی تأکید داشتند. ایشان عمری را در تلاش برای برپائی نظام اسلامی و قوام و بقاء آن طی کردند و در عین حال جمهوری اسلامی بدون مردم از نظر ایشان بی‌معنا می‌نمود»

رهبر انقلاب باز هم مانند و دو پیام قبل در پیام سوم خود موضوع همسایگان جنوبی ایران را مورد توچه قرار دادند و تاکید کردند که «در همین مجال به همسایگان جنوبی ایران میگویم که شما در حال دیدن یک معجزه هستید. پس درست ببینید و درست درک کنید و در جای درست بایستید. به وعده های دروغین شیاطین بدگمان باشید. ما هنوز منتظر واکنش مناسبی از سوی شما هستیم تا برادری و خیر خواهی خود را به شما نشان دهیم. این صورت نمیگیرد مگر با اعراض شما از مستکبران که هیچ فرصتی را برای تحقیر شما و استثمارتان از دست نمیدهند».

نود میلیون هموطن غیور و شریف ایرانی داخل و خارج از کشور، تمامی ظرفیت‌های هویتی، معنوی، انسانی، علمی، صنعتی و فناوری‌های پایه‌ای و نوین راسرمایه ملی خود فرض کرده است و پاسدارآن خواهند بود

رهبر انقلاب در پیام خود به مناسبت روز ملی خلیج فارس در ۱۰ اردیبشت سال جاری به جایگاه خلیج فارس در منطقه اشاره کردند و خطاب به کشورهای همسایه تصریح کردند که «ما با همسایگان‌مان در پهنه‌ی آبی خلیج فارس و دریای عمان «هم‌سرنوشت» هستیم». همچنین ایشان به صفوف به هم پیوسته امّت مبعوث شده‌ی اسلامی اشاره وبیان کردند که «امروز برانگیختگی معجزه‌گون ملت ایران، منحصر در ده‌ها میلیون جان‌فدای مبارزه با صهیونیسم و امریکای خون‌ریز نمانده[است].پیشاپیش صفوف به هم پیوسته امّت مبعوث شده‌ی اسلامی؛ نود میلیون هموطن غیور و شریف ایرانی داخل و خارج از کشور، تمامی ظرفیت‌های هویتی، معنوی، انسانی، علمی، صنعتی و فناوری‌های پایه‌ای و نوین ـ از نانو و بیو تا هسته‌ای و موشکی ـ را سرمایه‌ی ‌ملی خود فرض کرده و همچون مرزهای آبی، خاکی و هوایی پاسدار آن خواهند بود».

داستانهای اسطوره‌ای فردوسی، و مفاهیم انسان‌ساز، سلحشورانه، و قرآنیِ شاهنامه عامل همدلی وهمراهی ایرانیان است

رهبر انقلاب همچنین در پیامی که در ۲۵ اردبیشت سال جاری به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی صادر کردند به عوامل ایجاد همدلی در کشور اشاره و تاکید کردند که« ملّت عزیز ایران در دفاع مقدّس سوم نیز همچون دو جنگ تحمیلی قبلی ثابت کردند که داستانهای اسطوره‌ای فردوسی، واقعیّت زندگی و شخصیّت قهرمانانه‌ی آنان بوده و مفاهیم انسان‌ساز، سلحشورانه، و قرآنیِ شاهنامه، همه‌ی اقوام و اقشار ایران را در حفظ هویّت، اصالت و استقلال خود و مبارزه با «ضحّاک‌وَشانِ» متجاوز، همدل و همراه و همساز میکند».

سلاح الله اکبربه عنوان رمز پیروزی ملت ایران در ۴۷ سال گذشته است

رهبر انقلاب در پیامی که به مناسبت ایام حج ابراهیمی در ۵خرداد نیز صادر کردند از سلاح الله اکبربه عنوان رمز پیروزی ملت ایران در ۴۷ سال گذشته یادو تصریح کردند که« با همین سلاح الله اکبر بود که ملت مسلمان ایران در ۴۷ سال قبل قیام کرد،رژیم طاغوت، دیکتاتور و وابسته پهلوی را ساقط کرد، دست و پای آمریکای طعمکار و مستکبر را از کشور بُرید، نفوذ صهیونیسم را به کلی قطع کرد،ا همین سلاح الله اکبر بود که پس از تجاوز رژیم بعث صدامی به خاک ایران، مجاهدان غیور و جوانانِ از خود گذشته حماسه ۸ سال دفاع مقدس را رقم زدند و علی رغم حمایت همه قدرتهای شرق و غرب از رژیم بعث، او را بر سر جای خود نشاندند»

از جمله مصادیق تقوا، رعایت نعمت عظیم وحدت ملّی و انسجام بی‌بدیلی است که حول پرچم ایران اسلامی به ملّت بعثت یافته ارزانی شده است

رهبر انقلاب همچنین در پیامی که ۷ خرداد امسال به مناسبت سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم صاد کردند به برخی از مصادیق تقوا از جمله رعایت نعمت وحدت ملی و انیجام اشاره تصریح کردند که«از جمله مصادیق تقوا، رعایت نعمت عظیم وحدت ملّی و انسجام بی‌بدیلی است که حول پرچم ایران اسلامی به ملّت بعثت یافته ارزانی شده و در زمره‌ی مهمترین عوامل ظفر در مقابل شیطان بزرگ می‌باشد. شکر این موهبت، اهتمام آحاد ملّت خصوصاً نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس به صیانت از این وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی است». رهبر اقلاب در ادامه این پیام بیان کردند که از جمله نقشه های دشمن برای جبران شکست‌های میدان نظامی ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی در کشور است «طرح و نقشه‌ی کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره‌ی تبلیغاتی و سیاسی، ایجاد تفرقه و تجزیه‌ی اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی و به زانو درآوردن ملّت است و لازم است تک‌تک جان‌فدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران می‌تپد، از این پس، بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به‌هم‌پیوسته ملّت اهتمام ورزند و اختلافات غیرموجّه و حتی موجّه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملّت باشند، ان‌شاءالله»..

با همین سلاح الله اکبر است که در پی بعثت ملت ایران و جبهه مقاومت، بعثت امت اسلامی رقم خواهد خورد

حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای در ادامه این پیام تاکید کردند به واسطه شعار الله اکبر بعثت امت اسلامی رقم خواهد خورد«با همین سلاح الله اکبر است که در پی بعثت ملت ایران و جبهه مقاومت، بعثت امت اسلامی رقم خواهد خورد برائت از مشرکان از رمی جمرات حج به صحنه های زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی مسلمنان در اقصی نقاط عالم تسری خواهد یافت. امت اسلامی و ملت های منطقه ظرفیت ها و منافع مشترک زیادی دارند که نظم جدید و هندسه آینده منطقه و جهان را شکل خواهد داد.اینجانب با صدق و خلوص همه کشورها و دولت های اسلامی را به دوستی و تعاون به خیر و نیکی دعوت می کنم تا با همکاری یکدیگر در راه پیشرفت امت اسلامی و حل مسائل دنیای اسلام قدم برداریم.»

یکی از راه‌های مقابله و خنثی کردن جنگ ترکیبی دشمن حفظ وحدت و انسجام است

حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای همچنین در پیامی که به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی در ۱۴ خرداد امسال صادر کردند یکی ازراههای مقابله وخنثی کردن جنگ ترکیبی دشمن را حفظ وحدت و انسجام ایرانیان بیان وتصریح کردند « ایستادگی ،روشن‌بینی،حفظ وحدت و انسجام،اعتماد متقابل،همصدایی نکردن با دشمناز ازجملهاههای مقابله وخنثی کردن جنگ ترکیبی دشمن است».

از جمله اصولی‌ترین امور در این برهه، اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدّس در همه سطوح مردم و مسولان و در همه عرصه هاست

رهبر انقلاب به مناسبت حماسه عظیم بدرقه آقای شهید ایران و تبیین مسائل مهم کشوردر ۲۶ تیر سال جاری هم تاکید کردند که از جمله اصولی‌ترین امور در این برهه، اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدّس در همه سطوح مردم و مسولان و در همه عرصه هاست «لازم است به شما مردم باوفا و سرافراز ایران عرض شود که از جمله اصولی‌ترین امور در این برهه، اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدّس در همه‌ی سطوح مردم و مسئولان و در تمام عرصه‌ها برای تحقّق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و تأمین عزّت و استقلال ایران عزیز خصوصاً در برابر دشمن جنایتکار و حیله‌گر امریکایی است.» ایشان همچنین در اینپیام تاکید کردند که »همانگونه که پیش از این مکرّراً و مؤکّداً تذکر داده شد، صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی وظیفه‌ی همگانی است.البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته‌ی انقلاب و امام و رهبر شهید در انسجام و یکپارچگی کشور، مهم‌تر و حسّاس‌تر است».

دشمن نباید هیچ علامت ضعفی و از جمله این ضعف را از ما دریافت کند

رهبر انقلاب در ادامه این پیام با بیان اینکه ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی، انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشندتا کیدکردند که« به نظر بنده، در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاصِ خودشان، سرمایه‌ی ارزشمندی به شمار می‌آید و فی‌نفسه امری مطلوب قلمداد می‌شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره‌ی پیشروان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این رویکرد، اوّلاً ظلمی را بر بی‌گناهی روا ندارد که آن خود منشأ محرومیّت از برکات و عنایات می‌گردد؛ و ثانیاً موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد؛ که با حفظ این جهات، انتقادها موجب رونق و شکوفایی امور خواهد شد».

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