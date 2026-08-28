برگزاری مرحله شهرستانی مسابقات معارف قرآن کریم در رشت

اکبر محسنی‌پور، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های رشت و خمام، امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ استان گیلان، اظهار کرد: مرحله شهرستانی مسابقات معارف قرآن کریم امروز در دبیرستان شهید بهشتی رشت برگزار شد و شرکت‌کنندگان در بخش خواهران و برادران به رقابت پرداختند.

وی افزود: این دوره از مسابقات در رشته‌های معارف شیعه، ترجمه عمومی قرآن کریم، معارف نهج‌البلاغه و معارف صحیفه سجادیه برگزار شد و در مجموع ۶۶ نفر از علاقه‌مندان در این مرحله به رقابت پرداختند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های رشت و خمام با اشاره به اهمیت برگزاری مسابقات معارفی در ترویج فرهنگ قرآن و معارف اهل‌بیت(ع)، گفت: برگزاری این مسابقات فرصتی برای شناسایی و حمایت از استعدادهای قرآنی و معارفی و همچنین ایجاد زمینه برای تعمیق و گسترش فرهنگ مطالعه و انس با قرآن کریم و آموزه‌های دینی در جامعه است.

محسنی‌پور ادامه داد: پس از ارزیابی و اعلام نتایج، نفرات اول تا سوم هر رشته به مرحله استانی راه پیدا می‌کنند و برگزیدگان مرحله استانی نیز در ادامه برای حضور در مرحله کشوری معرفی خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: به نفرات برتر این دوره علاوه بر لوح تقدیر، جوایز نقدی نیز اهدا خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های رشت و خمام در پایان از حضور و مشارکت شرکت‌کنندگان، عوامل اجرایی و برگزارکنندگان این دوره از مسابقات قدردانی کرد و بر استمرار برنامه‌های فرهنگی و قرآنی در شهرستان تأکید کرد.

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