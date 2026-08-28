به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شماره صد و بیستمین هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت با مطالبی متنوع منتشر شد.
در صد و بیستمین شماره «هفتهنامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» میخوانیم:
گزیده ای از بیانات سیدالشهدای انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری(ره) بمناسبت "ولادت نبی اکرم(ص)( و هفته وحدت"
یادداشت مدیر مسئول: دولت، امانت دار مردم و پرچمدار صلابت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران؛ به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر
وحدت در سایه پیامبر رحمت(ص)؛ حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدمهدی تسخیری؛ معاون ارتباطات و امور بین الملل دانشگاه ادیان و مذاهب
پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) استمرار هدایت الهی در سنت ابراهیمی و خداپرستی اصیل؛ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهراب صادق نیا؛ دانشگاه دانشگاه ادیان و مذاهب
میلاد پرفروغ رحمت عالمیان؛ تاملاتی در زادرود پیامبر اکرم(ص) در پرتو وحدت اسلامی و گفتگو با مسیحیت؛ جوزپه آیلوو؛ پژوهشگر ایتالیایی
حدیث هفته
واتیکان در هفته ای که گذشت
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