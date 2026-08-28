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صد و بیستمین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» منتشر شد

۶ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۵
کد مطلب: 1858319
صد و بیستمین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» منتشر شد

شماره جدید هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماره صد و بیستمین هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت با مطالبی متنوع منتشر شد.

در صد و بیستمین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» می‌خوانیم:

گزیده ای از بیانات سیدالشهدای انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری(ره) بمناسبت "ولادت نبی اکرم(ص)( و هفته وحدت"

یادداشت مدیر مسئول: دولت، امانت دار مردم و پرچمدار صلابت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران؛ به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر

وحدت در سایه پیامبر رحمت(ص)؛ حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدمهدی تسخیری؛ معاون ارتباطات و امور بین الملل دانشگاه ادیان و مذاهب

پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) استمرار هدایت الهی در سنت ابراهیمی و خداپرستی اصیل؛ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهراب صادق نیا؛ دانشگاه دانشگاه ادیان و مذاهب

میلاد پرفروغ رحمت عالمیان؛ تاملاتی در زادرود پیامبر اکرم(ص) در پرتو وحدت اسلامی و گفتگو با مسیحیت؛ جوزپه آیلوو؛ پژوهشگر ایتالیایی 

حدیث هفته 

واتیکان در هفته ای که گذشت 

علاقه مندان برای دانلود این هفته نامه، اینجا را کلیک نمایند.

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