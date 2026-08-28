به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله لبنان، توافق چارچوب و مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی را رد کرد و بر پایبندی به توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ که تحت چارچوب قطعنامه ۱۷۰۱ منعقد شده است، تأکید کرد.
دبیرکل حزبالله لبنان معتقد است که منطقه شاهد بازآرایی تاریخی در توازن قواست. او گفت که آمریکا در تلاش است دامنه سلطه خود را افزایش دهد و شرایط را برای تحقق اسرائیل بزرگ فراهم کند، در حالی که ایران و جریان مقاومت در برابر طرحهای تجزیه، اشغال و قیمومیت ایستادهاند.
او با بیان اینکه حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی با وجود تلفات و هزینههای سنگین در فلسطین، لبنان، ایران، یمن و عراق، به اهداف خود دست نیافته است، افزود: این فداکاریها بود که این پروژه را متوقف کرد. رژیم صهیونیستی پس از گذشت سه سال از عملیات طوفان الاقصی نیز نتوانسته به اهداف خود دست یابد، هرچند کشتار، ویرانی و تجاوز گستردهای به جا گذاشته است.
انتقاد از مذاکرات مستقیم
شیخ نعیم قاسم از عملکرد دولت لبنان انتقاد کرد و گفت که این دولت، مسیر شایستهای را انتخاب نکرده است. مسیری که نه برای آن و نه برای لبنان و نه برای فداکاریهای لبنانیها افتخارآمیز است. دولت لبنان توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ را کنار گذاشته و وارد مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی شده است.
او ادامه داد: این مذاکرات نه به آتشبس و نه به عقبنشینی، منجر شده است. ادامه حملات رژیم صهیونیستی در جریان مذاکرات و پس از آن، نشانهای از تسلیم همراه با خواری، بدون دریافت هیچ امتیاز و هیچ چیز است.
دبیرکل حزبالله لبنان، خواستار استفاده از مذاکرات غیرمستقیم شد و از نقش آمریکا انتقاد کرد. وی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی یکی هستند. واشنگتن، میانجی میان لبنان و رژیم صهیونیستی نیست و باید به دنبال میانجی دیگری بود.
شیخ نعیم قاسم تأکید کرد که حزبالله خواهان جنگ نیست و گفت که این جنبش، توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ را پذیرفته است. توافقی که بر خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه در چارچوب قطعنامه ۱۷۰۱، تأکید دارد.
توافق چارچوب غیرمشروع است
دبیرکل حزبالله لبنان گفت که این جنبش، وضعیت کنونی را تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و نه جنگی متقابل میداند. چرا که رژیم صهیونیستی با وجود پایبندی حزبالله به توافق، همچنان به حملات خود ادامه میدهد.
او همچنین گفت: مطرح کردن موضوع خلع سلاح حزبالله به رژیم صهیونیستی، بهانهای برای ادامه حملات میدهد. صهیونیست همیشه به شما خواهد گفت که سلاح حزبالله را میخواهد. سلاح حزبالله یعنی حتی فشنگ و حتی تپانچه و این موضوع تا روز قیامت تمام نمیشود.
دبیرکل حزبالله تأکید کرد که این جنبش در میدان باقی خواهد ماند و طرحهای مطرحشده را نمیپذیرد. او دستاوردهای مقاومت را جلوگیری از رسیدن رژیم صهیونیستی به بیروت، جلوگیری از تحقق طرح اسرائیل بزرگ و جلوگیری از تحمیل واقعیتهای جدید در مرزهای لبنان دانست.
شیخ نعیم قاسم درباره مناطق آزمایشی و کمیته راستیآزمایی نیز گفت که حزبالله با این طرحها و هرگونه ترتیبات ناشی از آنها مخالف است. وی تأکید کرد: ما با توافق چارچوب مخالفیم و خواستار لغو آن هستیم.»
او افزود که این توافق، غیرمشروع، غیرقانونی و تحقیرآمیز است، حاکمیت لبنان را نابود میکند و حقوق آن را بازنمیگرداند و خارج از چارچوب قانون، اجماع لبنان و توافق منعقدشده در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ است.
تسلیم نخواهیم شد
شیخ نعیم قاسم بار دیگر بر مخالفت حزبالله با امتیازدهی لبنان تأکید کرد و گفت که این جنبش تنها اجرای توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ که تحت چارچوب قطعنامه ۱۷۰۱ انجام شده را میپذیرد و هیچ چیز دیگری را قبول نخواهد کرد.
او خطاب به هواداران حزبالله وعده داد که این جنبش به حمایتهای اجتماعی و روند بازسازی و مرمت ادامه خواهد داد و از آنها خواست صبر پیشه کنند. شیخ نعیم قاسم تأکید کرد که حزبالله به رویارویی خود ادامه خواهد داد و تسلیم نخواهد شد.
او در پایان سخنانش گفت: ما و شما در یک قایق هستیم. تا جایی که بتوانیم برای حفظ عزت شما، برای ادامه حضورتان، برای کمکهای اجتماعی، برای بازسازی و برای مرمت با شما همکاری و به شما کمک خواهیم کرد.
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