به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «بنیاد بینالمللی عاشوراء» با همکاری مراکز علمی فرهنگی همسو، سلسله نشستهای مجازی به مناسبت سالروز میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت با عنوان «وحدت مسلمین از دیدگاه رهبر شهید» برگزار میکند.
اولین وبینار به زبان اردو از این سلسله نشستهای مجازی در روز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ (۲۹ آگوست ۲۰۲۶) - از ساعت ۱۳ به وقت تهران (ساعت ۱۷ به وقت دهلی - ساعت ۱۶:۳۰ به وقت اسلامآباد)، برگزار خواهد شد.
سخنرانان وبینار حجتالاسلام والمسلمین دکتر «عبدالمجید حکیم الهی» نماینده ولی فقیه در هندوستان، «محمد ادیب» رئیس «سازمان مسلمانان هند برای حقوق مدنی» و نماینده پیشین مجلس هندوستان، حجت الاسلام والمسلمین «مشرف حسین عارفی صاحب قبله» امام جمعه شهر "موانزا" در تانزانیا و «انظر الباری رفیقی» سردبیر روزنامه انگلیسیزبان Freedom Press و مدیر «انجمن فرهنگی هند و خاورمیانه» هستند و دبیری وبینار را حجت الاسلام دکتر «سید سرورعباس نقوی» بر عهده دارد.
علاقه مندان برای پیوستن به وبینار در گوگل میت (Google Meet) روی این لینک، کلیک کنند یا پس از باز کردن گوگل میت، رمز «afu-hvth-xhi» را وارد نمایند.
«مجتمع عالی آموزشی پژوهشی حوزههای علمیه» و «مرکز آموزش زبان و آموزش های تخصصی بین الملل حوزههای علمیه» در برگزاری این سلسله نشستها با بنیاد بینالمللی عاشوراء مشارکت میکنند.
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