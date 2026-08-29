نیروی دریایی سپاه: قاطعانه بر آبراه راهبردی تنگه هرمز مسلط هستیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی اظهارات غلط و دروغ مقامات آمریکایی در باز بودن تنگه هرمز در پیامی تاکید کرد که تسلط رزمندگان اسلام بر آبراه راهبردی تنگه هرمز کاملا قاطع است.

متن پیام فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اظهارات مقامات آمریکایی در مورد باز بودن تنگه هرمز دروغی آشکار و تنها به قصد کنترل قیمت نفت و سرپوش گذاشتن بر شکست‌های خود می‌باشد.

تسلط رزمندگان اسلام بر این آبراه راهبردی کاملا قاطع است و با تمام قدرت و در کمال اقتدار تنگه هرمز بر روی تمامی کشتی‌هایی که بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران قصد تردد دارند مسدود است و به ملت عزیز، شجاع و مبعوث شده ایران اسلامی اطمینان می‌دهیم این روند تا پایان شرارت‌های ارتش تروریستی آمریکا علیه کشور عزیزمان و اجرای تعهدات مقرر ادامه خواهد یافت.

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