به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از شناسایی و بازداشت ۳۰ سردسته اصلی، مرتبطان و تخریبگران اموال مردم در استان مرکزی خبر داد.

متن کامل اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:

این ۳۰ مزدور دشمن آمریکایی - صهیونی به وقت کودتای دیماه ۱۴۰۴ در شهرستان‌های «محلات و نیم ور» به تخریب گسترده و آتش زدن منازل مردم، فروشگاه‌های بزرگ سطح شهر، بانک‌ها، خودروهای امدادی و شخصی مردم، اماکن دولتی، چندین مسجد(از جمله مسجد جامع علیا و مسجد مهدیه بازار محلات)، حمله به ناوگان ریلی و تهدید جان مسافران، غارت اموال مغازه‌های مردم اقدام کرده بودند.

سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان مرکزی از این مزدوران شماری سلاح سرد مثل قمه، تبر و چاقو و مقادیر قابل توجهی مشروبات الکلی و مواد مخدر هم کشف و ضبط کرده‌اند.

پیشتر در بهمن ‌۱۴۰۴ هم ۷۰ نفر از عوامل میدانی کودتای دیماه در استان مرکزی بازداشت شده بودند.

وزارت اطلاعات تاکید داشته جنایات داعشی مزدوران دشمن آمریکایی - صهیونی در کودتای دیماه، شامل مرور زمان نخواهد شد و این وعده‌ی قرآن کریم است که «انا من المجرمین منتقمون»

وزارت اطلاعات از مردم تقاضا دارد موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری این وزارتخانه به شماره ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی این وزارت در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش کنند.

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