به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وب‌گاه «آسوشیتدپرس» در گزارشی، به بررسی پیامدهای شش ماه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران پرداخت و نوشت: این جنگ، برخلاف اهداف اولیه طراحان آن، به تغییراتی در معادلات خاورمیانه منجر شده است. جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها از تلاش برای تغییر ساختار سیاسی خود عبور کرد، بلکه تنگه هرمز را به یکی از مهم‌ترین اهرم‌های فشار در معادلات منطقه‌ای تبدیل کرد؛ در همین حال، اعتماد کشورهای عربی خلیج فارس به چتر امنیتی آمریکا با پرسش‌های جدی روبه‌رو شده و اسرائیل نیز با افزایش انزوای بین‌المللی مواجه است.

ایران پابرجا ماند؛ هرمز به اهرم فشار تبدیل شد

این گزارش در ادامه آورده است: آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ حملات خود علیه ایران را آغاز کردند؛ حملاتی که در کنار اهداف نظامی، با امید تغییر ساختار سیاسی ایران و بازطراحی نظم منطقه دنبال می‌شد. اما شش ماه بعد، این اهداف به‌طور کامل محقق نشده‌اند و ایران، با وجود خسارت‌ها و فشارهای گسترده، همچنان پابرجاست.

به نوشته این گزارش، تنگه هرمز نیز به یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایران در رویارویی با آمریکا و اعمال فشار بر اقتصاد جهانی تبدیل شده است. باربارا لیف، مقام پیشین آمریکایی، معتقد است اعتماد تهران به توانایی خود برای بقا، بازسازی و تأثیرگذاری بر آینده منطقه افزایش یافته است.

در عین حال، جنگ، ضعف‌ها و شکاف‌هایی را در چتر امنیتی آمریکا برای کشورهای عربی خلیج فارس آشکار کرده است. کریستین کاتس اولریشسن، کارشناس مسائل خلیج فارس، معتقد است آغاز جنگ بدون دستیابی به یک هدف سیاسی روشن و بدون برنامه‌ای مشخص برای پیامدهای شکست در تحقق اهداف، می‌تواند اعتماد متحدان منطقه‌ای واشنگتن را تضعیف کند.

تزلزل اعتماد به آمریکا و افزایش انزوای رژیم صهیونیستی

گزارش «آسوشیتدپرس» همچنین به تغییر نگاه کشورهای منطقه به ترتیبات امنیتی آمریکا اشاره کرده و می‌نویسد برخی از متحدان واشنگتن در حال بررسی گزینه‌ها و همکاری‌های امنیتی جدید هستند. هم‌زمان، چشم‌انداز عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل نیز بیش از گذشته دور از دسترس به نظر می‌رسد.

اولریشسن در این زمینه معتقد است تحولات منطقه از هفتم اکتبر تاکنون، نگاه مقام‌های سعودی به نقش اسرائیل را تغییر داده و دولت کنونی این رژیم را بیش از آنکه شریک بالقوه‌ای برای ثبات منطقه بدانند، عاملی برای گسترش بی‌ثباتی تلقی می‌کنند.

از سوی دیگر، اسرائیل اگرچه در برخی جبهه‌ها به دستاوردهای تاکتیکی دست یافته، اما نتوانسته همه اهداف راهبردی خود را محقق کند و هزینه‌های سیاسی و بین‌المللی قابل توجهی پرداخته است. افزایش انتقادها از اسرائیل در سطح بین‌المللی و حتی در داخل آمریکا، کاهش حمایت بخشی از جریان‌های سیاسی واشنگتن و دشوارتر شدن مسیر عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی، از جمله پیامدهایی است که حاصل جنگ شش‌ماهه بوده است.

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