به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فراخوان ثبت نام در رقابت جذاب و نفسگیر "میدان یار" در بخش های دانش و مهارت نظامی، امداد و نجات، کارویژه فرهنگی و روایت میدان(رسانه) در شهر قم، اعلام شد.
سطوح این مسابقه برادران، خواهران و خانوادگی در قالب تیمهای ۳ تا ۷ نفره است و شرط سنی خانوادهها برای مشارکت در مسابقه، ١۵ سال به بالا و شرط سنی خواهران و برادران نیز ۱۷ سال به بالا است.
جوایز ویژه به تیمهای برتر این مسابقه، اهدا میشود و این تیمها به مراحل استانی و کشوری، راه پیدا می کنند.
زمان و مکان ثبت نام ۵ تا ۸ شهریورماه در غرفه ثبتنام در محل اجرای مسابقه در موکب قرارگاه جهادی «مهر رضوی» به آدرس قم، میدان مفید است.
همچنین امکان ثبت نام علاقه مندان در مسابقه از طریق این لینک نیز وجود دارد و آنها می توانند در صورت هر گونه سوال یا ابهام به حساب کاربری @Mehrrazavi۳۱۳ در شبکه اجتماعی ایتا، پیام بدهند.
زمان و مکان اجرای مسابقه طی روزهای ۱۱ تا ۱۵ شهریور، ساعت ۲۱ تا ۲۳ در آدرس شهر قم، میدان مفید، موکب قرارگاه جهادی «مهر رضوی» است.
با توجه به اینکه سلامتی شرکت کنندگان در مسابقه میدان یار در اولویت برگزارکنندگان این مسابقه است، لذا افرادی که ناراحتی قلبی یا هرگونه بیماری خاص دارند، جداً از ثبتنام در مسابقه، پرهیز نمایند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما