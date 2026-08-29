به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه فدرال آمریکا درخواست دونالد ترامپ برای لغو محکومیت او در پرونده پرداخت حق‌السکوت به «استورمی دنیلز» را رد کرد و تأکید کرد که مصونیت ریاست‌جمهوری شامل این پرونده نمی‌شود.

به گزارش اکسیوس، «آلوین کی. هلرستاین»، قاضی فدرال، در حکمی ۳۵ صفحه‌ای اعلام کرد استدلال‌های ترامپ برای لغو محکومیت، نه جدید است و نه از نظر حقوقی کفایت دارد.

ترامپ در ماه مه ۲۰۲۴ در تمامی ۳۴ فقره اتهام جعل اسناد تجاری مجرم شناخته شد و به نخستین رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل شد که به ارتکاب جرم محکوم شده است. هیئت منصفه تشخیص داد که او برای پنهان کردن پرداخت ۱۳۰ هزار دلار از سوی مایکل کوهن، وکیل سابقش، به استورمی دنیلز و جلوگیری از افشای رابطه جنسی ادعایی با وی، اسناد تجاری را جعل کرده است.

ترامپ پس از صدور حکم دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۲۵ درباره مصونیت رؤسای‌جمهور برای برخی اقدامات رسمی، تلاش کرد پرونده را به دادگاه فدرال منتقل و محکومیت خود را لغو کند. با این حال، هلرستاین تأکید کرد که پرداخت حق‌السکوت و تلاش برای پنهان کردن یک رابطه شخصی، اقدام رسمی ریاست‌جمهوری محسوب نمی‌شود و مشمول مصونیت نیست.

این قاضی همچنین گفت ترامپ به دلیل تأخیر در پیگیری انتقال پرونده، درخواست خود را خارج از مهلت قانونی مطرح کرده و در واقع به دنبال «فرصتی دوباره» برای طرح استدلال‌هایش است.

تیم حقوقی ترامپ این تصمیم را رد کرده و با تکرار ادعای «شکار جادوگر سیاسی»، اعلام کرده است که رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به این حکم درخواست تجدیدنظر خواهد داد.

این پرونده به پرداخت ۱۳۰ هزار دلار از سوی «مایکل کوهن»، وکیل سابق ترامپ، به «استورمی دنیلز» برای سکوت درباره رابطه جنسی او با ترامپ در آستانه انتخابات ۲۰۱۶ بازمی‌گردد. ترامپ در مه ۲۰۲۴ در ۳۴ فقره جعل اسناد تجاری مجرم شناخته شد و به نخستین رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل شد که با محکومیت کیفری مواجه شده است.

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