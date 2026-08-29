به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تاکر کارلسون، مجری و چهره محافظه‌کار آمریکایی و از حامیان سابق دونالد ترامپ، با اشاره به احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای در جنگ آمریکا و ایران، خواستار برکناری فوری رئیس‌جمهور آمریکا شد.

به گزارش نیوزویک، کارلسون در برنامه خود با هشدار درباره خطر تشدید درگیری هسته‌ای، گفت هر مقام ارشدی که احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای را مطرح کند، «حق رهبری خود را از دست می‌دهد» و باید فوراً برکنار شود.

وی در عین حال تأکید کرد که پیش‌تر با تلاش‌ها برای استیضاح ترامپ مخالف بوده و آنها را بیهوده می‌دانسته است، اما احتمال تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای استفاده از سلاح هسته‌ای را عبور از یک «خط قرمز» توصیف کرد.

کارلسون با اشاره به اظهارات پیشین ترامپ درباره ایران، از جمله تهدید به نابودی «همه تمدن» این کشور در صورت نپذیرفتن خواسته‌های واشنگتن، این مواضع را دارای مؤلفه تهدید هسته‌ای دانست.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که اختلافات کارلسون و ترامپ بر سر سیاست خارجی و جنگ آمریکا علیه ایران افزایش یافته است. کارلسون همچنین در ماه ژوئن اعلام کرد از حزب جمهوری‌خواه فاصله گرفته و دیگر از این حزب حمایت نمی‌کند و حتی از احتمال تشکیل حزب سوم سخن گفت.

کارلسون پیش‌تر نیز سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا و هزینه‌های سنگین نظامی را مورد انتقاد قرار داده و جنگ‌های خارجی را از عوامل افزایش بدهی این کشور دانسته بود.

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