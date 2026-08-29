به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دیپلماتهای آمریکایی و اعضای خانوادههای آنها به تدریج بازگشت به سفارتخانههای آمریکا در خاورمیانه را آغاز کردهاند.
به گزارش روسیا الیوم سفارتخانههای امریکا در قطر، کویت و بحرین روز جمعه اعلام کردند که محدودیتهایی را که پیشتر اعمال شده بود، لغو کردهاند.
پیشتر نیویورک تایمز نوشته بود که ممکن است آمریکا از این هفته روند بازگرداندن دیپلماتهای خود را که در پی درگیری با ایران از منطقه خارج شده بودند، به نمایندگیهای دیپلماتیک این کشور در خاورمیانه آغاز کند.
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