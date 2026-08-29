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آغاز بازگشت تدریجی دیپلمات‌های آمریکایی به منطقه

۷ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹
کد مطلب: 1858499
آغاز بازگشت تدریجی دیپلمات‌های آمریکایی به منطقه

طبق گزارش منابع خبری دیپلمات‌های آمریکایی و اعضای خانواده‌های آنها به تدریج بازگشت به سفارتخانه‌های آمریکا در جنوب غرب آسیا را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیپلمات‌های آمریکایی و اعضای خانواده‌های آنها به تدریج بازگشت به سفارتخانه‌های آمریکا در خاورمیانه را آغاز کرده‌اند.

به گزارش روسیا الیوم سفارتخانه‌های امریکا در قطر، کویت و بحرین روز جمعه اعلام کردند که محدودیت‌هایی را که پیش‌تر اعمال شده بود، لغو کرده‌اند.

پیشتر نیویورک تایمز نوشته بود که ممکن است آمریکا از این هفته روند بازگرداندن دیپلمات‌های خود را که در پی درگیری با ایران از منطقه خارج شده بودند، به نمایندگی‌های دیپلماتیک این کشور در خاورمیانه آغاز کند.

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