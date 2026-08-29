به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با صدور پیامی خطاب به حجت الاسلام و المسلمین «محمدجعفر احمدی»، درگذشت فرزند وی را تسلیت گفت.

متن این پیام تسلیت به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ، الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ .»

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمدجعفراحمدی دام عزه

سلام علیکم

خبردرگذشت فرزند عزیز و برومندتان موجب تاسف و تاثر گردید. ضمن عرض تسلیت به جنابعالی از درگاه حضرت حق جل جلاله برای روح آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و حشر با حضرت علی اکبر علیه السلام و برای شما و متعلقین گرامی و همه خاندان مصاب، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

رضا رمضانی

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