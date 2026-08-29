پیامبر اکرم(ص) رحمت برای جهانیان بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله حافظ سید ریاض حسین نجفی در سخنرانی خود در مسجد جامع امام علی(ع) در حوزه علمیه جامعه المنتظر اظهار داشت: ماه ربیع‌الاول ماه شادی است و بزرگ‌ترین شادی در این ماه، ولادت باسعادت پیامبر اکرم(ص)، سردار انبیا، حضرت محمد مصطفی(ص) است. آغاز امامت امام مهدی(عج) نیز در همین ماه اتفاق افتاده و ازدواج پیامبر اکرم(ص) و حضرت خدیجه کبری(س) نیز در ماه ربیع‌الاول صورت گرفته است. همچنین ولادت باسعادت امام جعفر صادق(ع) در هفدهم ربیع‌الاول واقع شده است.

وی با اشاره به اینکه خداوند در زندگی انسان تنوع ایجاد کرده است، گفت: خداوند در زندگی انسان تنوع قرار داده، زیرا انسان تنوع را دوست دارد و اگر چنین نبود، بنی‌اسرائیل به «منّ و سلوی» راضی می‌شدند، اما چنین اتفاقی نیفتاد.

رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان با اشاره به شرایط کنونی جهان اسلام افزود: امروز در هر کشوری مشکلاتی وجود دارد و مسلمانان گاهی بر سر اختلافات کوچک، درصدد آسیب رساندن به یکدیگر برمی‌آیند. در واقع، ریشه بسیاری از این مشکلات، کمبود تحمل و بردباری است؛ این در حالی است که دشمنان علیه ما متحد هستند، اما ما که به یک خدا، یک پیامبر، یک قرآن و یک قبله اعتقاد داریم، نتوانسته‌ایم آن‌گونه که باید متحد باشیم.

آیت‌الله نجفی در ادامه با تأکید بر ضرورت مطالعه سیره پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: اگر سیره پیامبر(ص) را مطالعه کنیم، می‌بینیم که حضرت در پیمان مدینه، پیروان ادیان مختلف را در کنار یکدیگر گرد آورد و حتی میان آنان برای دفاع از مدینه پیمان منعقد شد.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) برای هر دو جهان، رحمت‌العالمین بود. ایشان برای تمام هستی رحمت بودند و از خُلق عظیم برخوردار بودند.

رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم گفت: بر اساس قرآن، انسان‌های شایسته از امور بیهوده و لغو دوری می‌کنند.

وی در ادامه با انتقاد از برخی سیاست‌های حاکمیتی درباره برگزاری مراسم مذهبی گفت: اشتباه مسئولان ما این است که برای برگزاری مراسم میلادالنبی(ص) یا دسته‌های عزاداری امام حسین(ع)، نیاز به مجوز وجود دارد، در حالی که بسیاری از کارهای نادرست و نامناسب بدون اجازه انجام می‌شود.

آیت‌الله نجفی تصریح کرد: اگر از خدا و پیامبر او اطاعت کنید، عزت شما در دنیا افزایش خواهد یافت و در غیر این صورت، ذلت و خواری نصیب شما خواهد شد.

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