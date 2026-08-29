به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید موسی موسوی، قائممقام دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار ابنا، با اشاره به روند شکلگیری و گسترش گفتمان وحدت در جهان اسلام اظهار کرد: روزی که بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) ندای وحدت را در جهان اسلام سر دادند، متأسفانه این ندای وحدت غریب بود. اگر طلایهدارانی در عرصه تقریب در سطح جهان وجود داشتند، مهجور بودند و صدای آنها در جامعه چندان مسموع نبود.
وی افزود: متأسفانه به دلیل سوابق طولانی فتنههایی که در مسیر تفرقه شکل گرفته بود، امام خمینی(ره) این حرکت مقدس و بعثتگونه را در مسیر تقریب آغاز کردند و نظام جمهوری اسلامی نیز قدمبهقدم در مسیر وحدت حرکت کرد.
قائممقام دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: به حمدالله امروز، در چهلمین سال برگزاری کنگره وحدت، شرایط به گونهای شده است که ارزش وحدت که روزی مهجور بود، در میان تودههای مردم و نه تنها در میان نخبگان، شکل گرفته و به یک ارزش عمومی تبدیل شده است.
موسوی تصریح کرد: امروز حتی قدرتها و جریانهایی که در گذشته اقدامات گستردهای در مسیر تفرقه انجام میدادند، بهخصوص جریان وهابیت، به این نتیجه رسیدهاند که وحدت یک ارزش عمومی است؛ همانگونه که عدالت و بسیاری از ارزشهای دیگر به یک ارزش عمومی تبدیل شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: ما در یکی دو سال اخیر شاهد بودهایم که حتی حکومتهایی که در گذشته در برابر وحدت قرار داشتند، اقدام به برگزاری همایش وحدت میکنند. البته ممکن است این اقدامات منافقانه باشد، اما همین موضوع خود شاهد و گواهی بر این واقعیت است که آنچه مورد عنایت کنگرههای وحدت بوده و تلاش شده است از نخبگان به تودههای مردم منتقل شود، به حمدالله تا حد وسیعی محقق شده است.
موسوی با بیان اینکه برگزاری کنگره وحدت هم سفارش حضرت امام خمینی(ره)، هم امام شهید بوده است، گفت: همواره تأکید شده بود که این کنگره باید سالبهسال تعالی پیدا کند و رشد داشته باشد و توصیه مقام معظم رهبری نیز این بوده است که کنگره وحدت از نظر علمی و همچنین از نظر برنامههای جمعی، سالبهسال رو به تعالی و رشد باشد که خوشبختانه این سفارش نیز محقق شده است.
وی افزود: امسال که چهلمین سال برگزاری کنگره وحدت است، طبیعتاً باید این کنگره به اوج خود رسیده باشد. یکی از امتیازات مهم کنگره امسال این بود که برنامهها و مهمانان آن دیگر اختصاص به عالمان دینی نداشت.
قائممقام دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: با توجه به شرایطی که امروز در دنیا و جهان اسلام وجود دارد، شخصیتهایی از دانشگاه و همچنین هنرمندان نیز وارد عرصه فکری شدهاند. این افراد در میان تودههای مردم گاهی حتی تأثیرگذاری بیشتری از عالمان دینی دارند، بهخصوص در مسائل فرهنگی و دینی.
وی اظهار کرد: امسال تلاش شد علاوه بر مفتیان و شخصیتهای دینی شناختهشده جهان اسلام، شخصیتهایی از دانشگاه نیز در کنگره حضور داشته باشند. ما پروفسورهایی داشتیم که صاحب تألیفات هستند و در کشورهای خود، بهخصوص در میان جوانان، پیروان و مخاطبان گستردهای دارند. حضور این افراد امسال تأثیر خاصی هم در ایام برگزاری کنگره و هم در سطح جهان اسلام خواهد داشت.
موسوی افزود: یکی دیگر از اقدامات ویژهای که امسال انجام شد، دعوت از ۱۰ نفر از «انسانرسانههای» جهان بود؛ افرادی که در مناطق و کشورهای خود پیروان بسیار زیادی دارند و میتوانند اهداف کنگره وحدت را به مخاطبان و جامعه خود منتقل کنند.
وی همچنین از حضور زنان فرهیخته و تأثیرگذار در کنگره خبر داد و گفت: امسال از بانوان فرهیختهای که صاحب تألیف و دارای تأثیرگذاری در کشورهای خود هستند نیز دعوت شد و این افراد در کنگره حضور پیدا کردند.
قائممقام دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به شرایط سیاسی حاکم بر منطقه گفت: به دلیل شرایط سیاسی خاصی که بر منطقه حاکم بود و دشمنیهایی که امروز وجود دارد، بسیاری از شخصیتها با وجود اشتیاق، امکان حضور در ایران را نداشتند. به همین دلیل روی برگزاری وبینار سرمایهگذاری جدی شد.
وی ادامه داد: بیش از ۲۰۰ نفر از شخصیتهای شناخته شده و مؤثر که طبیعتاً اگر سخنان نورانی و دیدگاههای آنها در فضای مجازی منتشر شود، مخاطبان بسیار گستردهای خواهند داشت، در این وبینار حضور پیدا کردند و وبینار نیز امسال با قوت بیشتری نسبت به گذشته برگزار شد.
موسوی با اشاره به تجربه سالهای کرونا اظهار کرد: تجربه سالهای کرونا باعث شد حضور مجازی شخصیتها در کنفرانس تثبیت شود و امروز این ظرفیت به عنوان یکی از بخشهای مؤثر برنامههای کنگره مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با اشاره به تقویت بعد علمی کنگره وحدت گفت: در گذشته، به دلیل شرایط خاص، بیشتر بر ابعاد شعاری کنگره تأکید میشد و مباحث عمومی مطرح میشد تا پیام آن به جامعه منتقل شود و کمتر این فرصت فراهم میشد که بر بعد علمی تمرکز شود؛ چراکه همانطور که مستحضر هستید، کارهای علمی ویژگیهای خاص خود را دارد و در همایشهای عمومی به سختی میتوان برای آنها برنامهریزی دقیق انجام داد.
قائممقام دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: امسال یک برنامه ویژه در قم طراحی و برنامهریزی شده است که فردا اجرا خواهد شد. بیش از ۳۰۰ مقاله از داخل و خارج کشور انتخاب شده که بخش عمده آنها از خارج کشور است. این مقالات علمی، عمیق و حسابشده هستند و برای آنها همایشی در قم پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: در این برنامه، مدیر حوزه علمیه قم و شخصیتهای حوزه نیز حضور خواهند داشت تا مقالات برتر شناسایی و از صاحبان آنها تقدیر و تشویق شود و به این ترتیب، بعد علمی کنگره نیز بتواند قوت بیشتری پیدا کند.
موسوی با بیان اینکه هدف اصلی کنگرههای وحدت، محدود شدن وحدت به نخبگان نیست، اظهار کرد: آنچه احساس میشود و مورد نظر این کنگرهها در هر سال بوده، این است که ما علاوه بر عالمان دینی، بتوانیم وحدت را به متن جامعه منتقل کنیم؛ چراکه مشکل ما در مسئله تفرقه، در میان تودههای مردم است.
وی افزود: عالمان دین تأثیر دارند و عالمان منحرفی نیز وجود داشتهاند که پایههای تفرقه را بنا کردهاند، اما صرف اینکه بحث وحدت در میان نخبگان مطرح شود و در همان سطح خلاصه شود، اثر عملی پیدا نمیکند. وحدت باید وارد میدان شود.
قائممقام دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد: همانطور که در برابر دشمن، جهاد و تلاش ما زمانی به توفیق رسید که مردم به میدان آمدند، در زمینه وحدت نیز این یک جهاد مقدس است و باید همه مردم وارد میدان شوند.
وی گفت: علاوه بر برگزاری کنگرهها، در سالهای اخیر تلاش شده است در مناطق مختلف دنیا و کشورهای گوناگون، جمهوری اسلامی ایران به شکلگیری تشکلهای تقریبی کمک کند تا خود این تشکلها بتوانند در مناطق خودشان برای فرهنگسازی در جامعه و همچنین حضور در میدان تلاش کنند.
موسوی خاطرنشان کرد: اخیراً و در فاصله کوتاهی پیش از کنگره، در مالزی همایشی با انگیزه شکل دادن به سازمانهای مردمنهاد تقریبی برگزار شد که از کشورهای همجوار نیز در آن دعوت شده بود و در نهایت یک تشکل خوب شکل گرفت. این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به مبنای قرآنی و نبوی وحدت گفت: من گاهی مطرح میکنم که ما نباید بحث کنیم به چه دلیل مردم را به وحدت دعوت میکنیم؛ وحدت، طبیعیِ فرزندان پیامبر(ص) و امت پیامبری است که سراسر رحمت بوده است.
قائممقام دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: اوج ستایشی که قرآن کریم نسبت به پیامبر اکرم(ص) دارد، تعبیر «رحمت للعالمین» است. پیامبر(ص) برای همه عالم رحمت بود و این امت نیز نباید دچار اختلاف باشد.
وی با اشاره به ریشههای تاریخی تفرقه در امت اسلامی اظهار کرد: آنچه مایه اختلاف شد، جریان خوارج بود که پایه یک فتنه را بنا گذاشت؛ فتنهای که موجب شد عدهای، عده دیگری را مسلمان واقعی ندانند.
موسوی ادامه داد: این یک نیاز جامعه اسلامی بود که همه مذاهب، همانطور که رهبر فقید انقلاب و رهبر شهید انقلاب اسلامی در آخرین صحبت خود در هفته وحدت فرمودند، به مرحلهای برسند که یکدیگر را به عنوان مسلمان واقعی بپذیرند.
وی تصریح کرد: آرزوی ما در مسئله وحدت این است که همانطور که چهار مذهب اهل سنت یکدیگر را به عنوان مسلمان واقعی پذیرفتهاند، شیعه و سنی نیز در عرصه وحدت به مرزی برسند که یکدیگر را بپذیرند.
موسوی خاطرنشان کرد: وقتی این پذیرش متقابل شکل بگیرد، برادری اسلامی به صورت طبیعی و بدون اجبار در جامعه شکل خواهد گرفت و زمینه برای تحقق عملی وحدت در میان امت اسلامی فراهم خواهد شد.
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