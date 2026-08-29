به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد فراهانی، دبیر شورای قرآن معاونت صدا، از تولید و پخش مجموعه برنامه‌های کوتاه و اثرگذار قرآنی تحت عنوان «رحمة‌للعالمین» در تمامی شبکه‌های رادیویی به مناسبت ایام فرخنده میلاد پیامبر مکرم اسلام(ص) خبر داد.

وی با اشاره به اهداف این طرح گفت: به منظور تقویت انس مخاطبان با قرآن کریم و همزمان با ایام میلاد سراسر نور نبی مکرم اسلام(ص)، ۱۰ آیه نورانی از کلام‌الله مجید که به ولادت، سیره اخلاقی، مکارم، شخصیت والا و الگوبخش پیامبر رحمت(ص) اشاره دارند، انتخاب و محور تولید محتوای این شورا قرار گرفته‌ است.

فراهانی افزود: بر اساس این آیات، ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «رحمة‌للعالمین» در ساختاری کوتاه، جذاب و پنج‌دقیقه‌ای طراحی و تولید شده است که در این برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی به عنوان کارشناس، پیام‌ها و مفاهیم اخلاقی آیات منتخب را با بیانی شیوا، ساده و دلنشین تبیین می‌کند.

دبیر شورای قرآن معاونت صدا ادامه داد: تلاش شده است مفاهیم و آموزه‌های قرآنی این برنامه به گونه‌ای ارائه شود که برای عموم شنوندگان، به‌ویژه نوجوانان و نسل نوپژوه، کاربردی، قابل فهم و الهام‌بخش باشد.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی شبکه‌های رادیویی در ترویج گفتمان قرآنی اظهار داشت: مجموعه پنج‌دقیقه‌ای «رحمة‌للعالمین» به گونه‌ای آماده‌سازی شده است که در جدول پخش تمامی شبکه‌های سراسری رادیو قرار گیرد.

فراهانی خاطرنشان کرد: پخش این مجموعه در ایام میلاد پیامبر اعظم(ص) با هدف ایجاد فضای معنوی و قرآنی در آنتن رادیو و گسترش آموزه‌های حیات‌بخش قرآن و پیام مهر، رحمت و مهربانی پیامبر اکرم(ص) برای مخاطبان انجام می‌شود.

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