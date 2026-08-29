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پیام قدردانی رئیس جامعةالمصطفی از نماینده آیت‌الله سیستانی بابت برگزاری مراسم اربعین رهبر شهید امت

۷ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۷
کد مطلب: 1858564
پیام قدردانی رئیس جامعةالمصطفی از نماینده آیت‌الله سیستانی بابت برگزاری مراسم اربعین رهبر شهید امت

در پی برگزاری مراسم چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید که با مشارکت گسترده علما و روحانیون بیش از ۵۵ ملیت جهان در قم برگزار شد، حجت‌الاسلام علی عباسی، رئیس جامعةالمصطفی العالمیه، با ارسال نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی، نماینده مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، از اهتمام و میزبانی شایسته دفتر ایشان قدردانی کرد.  

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی برگزاری مراسم چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید که با مشارکت گسترده علما و روحانیون بیش از ۵۵ ملیت جهان در دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی در قم برگزار شد، آیت‌الله علی عباسی، رئیس جامعةالمصطفی العالمیه، با ارسال نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی، نماینده مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، از اهتمام و میزبانی شایسته دفتر ایشان قدردانی کرد.  

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقای شهرستانی (دام‌عزه)

سلام علیکم و رحمة‌الله؛

با احترام، ضمن عرض تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، بدین‌وسیله مراتب تقدیر و تشکر صمیمانه خود را از اهتمام آن دفتر شریف در برگزاری باشکوه مراسم چهلم قائد و رهبر شهید انقلاب اسلامی که با حضور و همکاری گسترده طلاب، دانش‌آموختگان، اعضای هیئت‌علمی و مدیران جامعةالمصطفی در حوزه بین‌الملل برگزار شد، اعلام می‌نماییم.

بی‌تردید این اقدام ارزشمند که از سوی حکیم فرزانه و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع به انجام رسید و بیش از ۵۵ ملیت از روحانیون و علمای فرهیخته در آن شرکت کردند، بار دیگر افق‌های بلند پیوند ملت بزرگ ایران، فرهیختگان کشورهای مختلف و حوزه‌های علمیه را در جهت همدلی و همراهی دو ملت شریف ایران و عراق به منصه ظهور گذاشت.

دوام توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

علی عباسی

رئیس جامعةالمصطفی العالمیه

پیام قدردانی رئیس جامعةالمصطفی از نماینده آیت‌الله سیستانی بابت برگزاری مراسم اربعین تدفین رهبر شهید امت در عراق

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