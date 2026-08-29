برگزاری مراسم گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) در صیدا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) در صیدا با اقامه نماز جماعت به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدرضا مرتضوی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد و فضای برنامه با جلوه‌هایی از همدلی، محبت و شادی به مناسبت میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام صادق(ع) همراه بود.

در ادامه، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ایراد سخنرانی پرداخت و پس از آن محفل قرآنی با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید توسط حاج هیثم عیاش و محمد ابوعمرو برگزار شد که فضای مراسم را با عطر و نور قرآن همراه کرد.

در بخش دیگری از این مراسم، شیخ خضر الکبش و شیخ احمد الزیتونی سخنرانی کردند و ضمن تبیین ابعاد ایمانی و وحدت‌آفرین این مناسبت، بر ارزش‌های مشترک در سیره پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و نقش این آموزه‌ها در تقویت وحدت امت اسلامی تأکید کردند.

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