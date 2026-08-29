به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی صالحی» دادستان تهران اعلام کرد: کیفرخواست پرونده اقدام تروریستی منتهی به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) و چهار عضو خانواده معظم له، با تکمیل تحقیقات مقدماتی و بررسی ادّله و مستندات داخلی و بین‌المللی صادر شد و جهت رسیدگی و صدور رای، به دادگاه ارسال گردید.

وی اظهار کرد: در این پرونده، همه مسببان، عوامل و بانیان جنایت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. یکی از مهمترین اتهامات انتصابی، مشارکت در افساد فی الارض از طریق ارتکاب اقدام تروریستی منتهی به شهادت رهبر معظم انقلاب و چهار نفر از اعضای خانواده معظم له است. در کیفرخواست تصریح شده که با هدف قرار دادن عالی‌ترین مقام سیاسی و رهبری جمهوری اسلامی ایران، اهدافی از جمله ضربه به ساختار حاکمیت و اثرگذاری قهری بر سیاست‌های کشور دنبال شده است؛ اقدامی که از منظر حقوق کیفری و اسناد بین‌المللی مرتبط با مقابله با تروریست، مسئولیت کیفری برای مرتکبان، آمران و طراحان آن به همراه دارد.

دادستان تهران ادامه داد: یکی دیگر از بخش‌های این کیفرخواست به شهادت دختر مکرم، عروس، داماد و نوه ۱۴ ماهه رهبر شهید انقلاب اختصاص دارد. در این بخش تصریح شده که در ارزیابی حقوقی چنین حمله‌ای، نمی‌توان صرفاً به هدف اعلام‌شده عملیات توجه کرد و نمی‌توان مرگ زنان و کودکان و سایر غیرنظامیان را با عنوان «تلفات جانی»، از دایره اقدامات تروریستی خارج دانست.

صالحی تاکید کرد: در کیفرخواست صادره، در کنار قوانین داخلی، با استناد به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه به ویژه قوانین مربوط به حمایت از غیرنظامیان، ممنوعیت حملات مورد استناد قرار گرفته است.

وی افزود: این پرونده علاوه بر تعیین تکلیف قضایی متهمان در داخل کشور، به عنوان سند حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری مسئولیت کیفری آمران و مرتکبان در عرصه بین‌المللی نیز قابل استفاده خواهد بود.

دادستان تهران همچنین از صدور کیفرخواست پرونده اقدام تروریستی منتهی به شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد و گفت: در این پرونده نیز پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و بررسی ادّله و مستندات داخلی و بین‌المللی، کیفرخواست صادر و برای رسیدگی و صدور رای به دادگاه ارسال شد؛ در این پرونده نیز همه مسببین و عوامل جنایت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

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