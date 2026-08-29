به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی مطرح شدن ایده واگذاری تپههای راهبردی جنوب لبنان به ارتش این کشور یا سپردن آنها به نبیه بری با هدف فراهم کردن زمینه برای عقبنشینی اسرائیل، یک تحلیل سیاسی لبنانی با انتقاد از این رویکرد، آن را مبتنی بر خوشبینی به نقش آمریکا دانست و تأکید کرد که مواضع راهبردی جنوب، قابل معامله و واگذاری نیستند.
در این تحلیل آمده است که برخی جریانهای سیاسی در لبنان، سناریوهایی درباره واگذاری تپههای راهبردی جنوب به ارتش لبنان یا سپردن آنها به رئیس پارلمان این کشور مطرح کردهاند؛ سناریویی که به ادعای نویسنده، قرار است زمینه را برای مذاکرات و در نهایت خروج برنامهریزیشده اسرائیل فراهم کند.
نویسنده این دیدگاه را متأثر از روایت آمریکا و اسرائیل دانسته و تأکید کرده است که تپههای راهبردی صرفاً «برگه مذاکره» نیستند، بلکه بخشی از خطوط دفاعی و مؤلفههای حاکمیت لبنان محسوب میشوند.
این مقاله همچنین با رد این تصور که آمریکا میتواند با استفاده از واگذاری مواضع راهبردی، اسرائیل را برای عقبنشینی تحت فشار قرار دهد، روابط واشنگتن و تلآویو را مورد توجه قرار داده و مدعی شده است که آمریکا در منازعات منطقهای، میانجی بیطرف نیست.
در ادامه نیز هشدار داده شده است که واگذاری این مواضع، در شرایط کنونی، میتواند ارتش لبنان را در برابر انتخابهای دشواری قرار دهد و به جای تقویت حاکمیت، آن را با فشارهای نظامی و سیاسی بیشتری مواجه کند.
نویسنده در بخش دیگری از تحلیل، استدلال مربوط به برهم خوردن توازن قوا میان حزبالله و اسرائیل را برای عقبنشینی از مواضع راهبردی ناکافی دانسته و با اشاره به جنگهای گذشته، از جمله آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ و جنگ سال ۲۰۰۶، بر اهمیت بازدارندگی و قدرت میدانی در جنگ نامتقارن تأکید کرده است.
بر اساس این دیدگاه، تپههای راهبردی تنها موقعیتهای جغرافیایی نیستند، بلکه به دلیل نقش آنها در دیدهبانی و ایجاد بازدارندگی، از اهمیت امنیتی برخوردارند.
این تحلیل همچنین تأکید میکند که تحولات جنوب لبنان نباید صرفاً در چارچوب رقابت منطقهای میان تهران و واشنگتن تفسیر شود و مسئله اصلی، از نگاه نویسنده، دفاع از سرزمین و حاکمیت لبنان است.
در پایان نیز راهکار پیشنهادی مقاله، حفظ «ثبات و تکامل» میان قدرت سیاسی و میدانی عنوان شده و تأکید شده است که تپهها و مواضع راهبردی جنوب لبنان نباید به ابزاری برای معامله در مذاکرات بینالمللی تبدیل شوند.
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