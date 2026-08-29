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قدردانی آیت‌الله اعرافی از حجت‌الاسلام شهرستانی به‌خاطر برگزاری مراسم چهلم رهبر شهید امت

۷ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۰
کد مطلب: 1858574
قدردانی آیت‌الله اعرافی از حجت‌الاسلام شهرستانی به‌خاطر برگزاری مراسم چهلم رهبر شهید امت

آیت‌الله اعرافی با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی، از اهتمام دفتر نمایندگی آیت‌الله سیستانی در برگزاری مراسم چهلم تدفین و تشییع رهبر شهید امت قدردانی کرد.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی، از اهتمام دفتر نمایندگی آیت‌الله سیستانی در برگزاری مراسم چهلم شهید مقاومت، تقدیر و تشکر کرد. متن نامه بدین شرح است

بسمه‌تعالی

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای شهرستانی (دام‌عزه)

نماینده محترم مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی

سلام علیکم؛

با احترام و تجلیل، مراتب تقدیر و تشکر صمیمانه خود را از حسن توجه و اهتمام آن دفتر شریف در برگزاری باشکوه مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب اسلامی ابراز می‌دارم.

بی‌تردید این اقدام ارزشمند که از سوی مرجعیت حکیم و روشن‌بین شیعه صورت گرفت، بار دیگر ژرفای پیوندهای اعتقادی، تاریخی و عاطفی میان دو ملت بزرگ ایران و عراق و حوزه‌های علمیه قم و نجف را به نمایش گذاشت. این همدلی و همنوایی، در امتداد همان رویه‌ای است که همواره حوزه‌های علمیه و ملت‌های مسلمان منطقه را در مسیر پاسداری از ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) استوار نگاه داشته است.

برای جنابعالی و تمامی دست‌اندرکاران آن دفتر شریف، دوام توفیقات و مزید تأییدات الهی را از درگاه خداوند مسئلت می‌نمایم.

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علیرضا اعرافی

قدردانی آیت‌الله اعرافی از حجت‌الاسلام شهرستانی برای برگزاری مراسم چهلم شهید مقاومت در قم

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