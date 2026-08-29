به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی، از اهتمام دفتر نمایندگی آیت‌الله سیستانی در برگزاری مراسم چهلم شهید مقاومت، تقدیر و تشکر کرد. متن نامه بدین شرح است

بسمه‌تعالی

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای شهرستانی (دام‌عزه)

نماینده محترم مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی

سلام علیکم؛

با احترام و تجلیل، مراتب تقدیر و تشکر صمیمانه خود را از حسن توجه و اهتمام آن دفتر شریف در برگزاری باشکوه مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب اسلامی ابراز می‌دارم.

بی‌تردید این اقدام ارزشمند که از سوی مرجعیت حکیم و روشن‌بین شیعه صورت گرفت، بار دیگر ژرفای پیوندهای اعتقادی، تاریخی و عاطفی میان دو ملت بزرگ ایران و عراق و حوزه‌های علمیه قم و نجف را به نمایش گذاشت. این همدلی و همنوایی، در امتداد همان رویه‌ای است که همواره حوزه‌های علمیه و ملت‌های مسلمان منطقه را در مسیر پاسداری از ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) استوار نگاه داشته است.

برای جنابعالی و تمامی دست‌اندرکاران آن دفتر شریف، دوام توفیقات و مزید تأییدات الهی را از درگاه خداوند مسئلت می‌نمایم.

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علیرضا اعرافی

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