به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله اعرافی، مدیر حوزههای علمیه کشور، با ارسال نامهای به حجتالاسلام والمسلمین شهرستانی، از اهتمام دفتر نمایندگی آیتالله سیستانی در برگزاری مراسم چهلم شهید مقاومت، تقدیر و تشکر کرد. متن نامه بدین شرح است
بسمهتعالی
حضرت حجتالاسلام والمسلمین آقای شهرستانی (دامعزه)
نماینده محترم مرجع عالیقدر، حضرت آیتالله العظمی سیستانی
سلام علیکم؛
با احترام و تجلیل، مراتب تقدیر و تشکر صمیمانه خود را از حسن توجه و اهتمام آن دفتر شریف در برگزاری باشکوه مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب اسلامی ابراز میدارم.
بیتردید این اقدام ارزشمند که از سوی مرجعیت حکیم و روشنبین شیعه صورت گرفت، بار دیگر ژرفای پیوندهای اعتقادی، تاریخی و عاطفی میان دو ملت بزرگ ایران و عراق و حوزههای علمیه قم و نجف را به نمایش گذاشت. این همدلی و همنوایی، در امتداد همان رویهای است که همواره حوزههای علمیه و ملتهای مسلمان منطقه را در مسیر پاسداری از ارزشهای اسلامی و آرمانهای اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) استوار نگاه داشته است.
برای جنابعالی و تمامی دستاندرکاران آن دفتر شریف، دوام توفیقات و مزید تأییدات الهی را از درگاه خداوند مسئلت مینمایم.
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علیرضا اعرافی
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