دولت یمن در سالگرد شهادت «الرهوی» بر ادامه مسیر شهدا تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت یمن در بیانیهای به مناسبت نخستین سالگرد شهادت احمد غالب الرهوی و شماری از وزیران، شهادت آنان در حملهای که آن را تجاوز جنایتکارانه و غافلگیرکننده رژیم صهیونیستی توصیف کرد، اوج یک مسیر جهادی دانست و بر تداوم این مسیر با وجود هزینهها و دشواریها تأکید کرد.
در این بیانیه آمده است که تقدیم شماری از رهبران و مسئولان یمنی در راه آنچه دفاع از مسائل امت اسلامی خوانده شده، نشاندهنده همبستگی و برادری اسلامی است و خون شهدای یمن در جریان نبرد موسوم به «فتح موعود و جهاد مقدس» در کنار شهدای فلسطین، لبنان، ایران و عراق قرار گرفته است.
دولت یمن همچنین با تأکید بر ثبات مواضع خود، مدعی شد که حملات اسرائیل و آمریکا موجب عقبنشینی این کشور نشده، بلکه بر عزم و پایداری مردم و رهبران یمن افزوده است.
در این بیانیه، نقش عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انصارالله، و مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، در مقابله با آنچه طرحهای دشمن خوانده شده، مورد تأکید قرار گرفته است.
در پایان، دولت یمن موضع خود در حمایت از مردم فلسطین و آرمان این کشور را «ثابت و اصولی» خواند و تأکید کرد که صنعا به حمایت از ملتهای مسلمان در معرض حمله ادامه خواهد داد؛ موضعی که به گفته دولت یمن، در سالگرد شهادت رهبران و مسئولان این کشور بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته است.
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