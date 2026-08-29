حماس، خواستار تشدید مقاومت در فلسطین شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد جنایت اخیر رژیم صهیونیستی به کارنامه خونین این رژیم علیه مردم فلسطین افزوده شده است و چنین اقداماتی تنها به افزایش خشم و رویارویی منجر خواهد شد.

این جنبش تأکید کرد کرانه باختری همچنان کانون مقاومت و ایستادگی باقی خواهد ماند.

این جنبش همچنین رژیم صهیونیستی را مسئول کامل پیامدهای حملات و جنایات فزاینده دانست و سیاست‌های آن در زمینه کشتار، تخریب و ایجاد رعب و وحشت را محکوم کرد.

حماس مدعی شد تداوم این حملات نمی‌تواند برای رژیم صهیونیستی امنیت و ثبات ایجاد کند.

حماس از مردم فلسطین در جنین و دیگر مناطق کرانه باختری خواست در برابر حملات رژیم صهیونیستی و اقدامات شهرک‌نشینان، به مقاومت ادامه دهند و با تقویت همبستگی ملی، برای مقابله با طرح‌های کشتار، الحاق و آوارگی فلسطینیان تلاش کنند.

این جنبش همچنین از کشورهای عربی و اسلامی، جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری و بشردوستانه خواست برای توقف حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم و سرزمین فلسطین اقدام فوری انجام دهند و به وضعیت مصونیت از مجازات که به گفته حماس، زمینه تداوم این اقدامات را فراهم کرده است، پایان دهند.

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